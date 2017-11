Dzintars sadarbosies ar Lido

Kosmētikas ražotājs a/s Dzintars plāno sadarboties ar sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu a/s Lido.

Kā biznesa portālu db.lv informē a/s Dzintars vadītājs Iļja Gerčikovs, sadarbība notiks no abām pusēm. «Mēs reklamēsim viņus, bet viņi – mūs. Mēs dodamies vienā virzienā. Mūsu uzņēmumi ir līdzīgi – esam vietējie ražotāji, nevienam savus uzņēmumus netaisāmies pārdot. Mums ar Gunāru Ķirsonu [Lido dibinātājs, ilggadējais īpašnieks un vadītājs] ir līdzīgi uzskati. Kā jau teicu, viss atkarīgs no tā, ko ēdam. Viņš pārdod labu maltīti, viņam ir ekoprodukcija. Savukārt, Ķirsonam patīk, ka mēs turamies. Uz šī pamata mūsu uzskati sakrīt un mēs popularizēsim veselīgu dzīvesveidu,» sacīja Iļja Gerčikovs.

Viņš stāsta, ka Lido tiks veidoti Dzintars veikali un pirmais jau drīzumā būs Krasta ielas Lido Rīgā. Lido apmeklē daudz tūristu un veikaliņa izveide ļaus tūristiem iegādāties Dzintara produkciju. Savukārt, Dzintars reklamēšot Lido. Kāds būs šīs idejas turpinājums un vai veikaliņi tiks atvērti arī citos Lido, laiks rādīšot. «Mums ir jāatbalsta vienam otru. Uzskatu, ka mums jāmācās no lietuviešiem un igauņiem, kā vienam otru atbalstīt,» piebilda I. Gerčikovs.



Jau ziņots, ka Dzintaram piemērots Tiesiskās aizsardzības process (TAP), kas jārealizē līdz 2018. gada beigām. I. Gerčikovs atklāj, ka TAP noris pēc plāna. Šogad zaudējumi kompānijai ir samazinājušies par pusotru reizi, savukārt ieņēmumi pieauguši par 15 %. Dzintars šogad jau laidis klajā vairākus jaunus produktus premium segmentā, to vidū Future Formula SOS, kas ļaus kompānijai palielināt ieņēmumus.