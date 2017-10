KVV Liepājas metalurga iespējamie pircēji palielinājuši pamatkapitālu līdz 7,535 miljoniem eiro

Iespējamie maksātnespējīgās AS «KVV Liepājas metalurgs» mantas pircēji - AS «K-1 Liepaja Metallurgical Plant» - šonedēļ palielinājuši uzņēmuma pamatkapitālu no 35 000 eiro līdz 7,535 miljoniem eiro, liecina «Firmas.lv» informācija.