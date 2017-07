FOTO: DB viesojas pie dāņu piensaimnieka Ugālē

Erlings Vangs Matiasens Latvijā ieradās 2000. gadā, lai apskatītu zemi. Dānijā uz viņam piederošā īpašuma tika uzbūvēta asfaltēts lielceļš, līdz ar to nācās meklēt jaunas saimniekošanas iespējas. Cenas zemei Dānijā tolaik strauji pieauga, un viņš prātojis, ko darīt un kā attīstīt biznesu. Pabijis Polijā, Jaunzēlandē, izpētījis situāciju un izvēlējies Ugāli. Sācis ar 19 hektāriem un pēc tam soli pa solim attīstījies, pamazām iegādājoties zemi klāt. No Dānijas atvedis 50 jaunlopus un biznesu Latvijā sācis no jauna. Sākumā saimniekojis vecajā kūtī, kas morāli un fiziski bija novecojusi, bet 2011. gadā sācis domāt, kā būt un kā attīstīties tālāk. Pēc LAD akcepta saņemšanas īstenojis projektu un 2013. gadā uzbūvējis jauno kūti, kur kopējās izmaksas gan būvniecībā, gan aprīkojumā bija ap 500 tūkst. latu jeb 710 tūkst. eiro. Materiālus jumtam viņš gan iegādājies Beļģijā, kur tie izmaksājuši ap 30% lētāk nekā Latvijā, kas saimniekam joprojām nav saprotami. Tiesa, saimnieks slavē vietējās firmas, no kurām izvēlējies citus materiālus. Savā saimniecībā viņš realizējis vairākus projektus, tostarp iegādājies rulonpresi, mēslu izkliedētāju, teleskopisko iekrāvēju, bet šogad apstiprināts jauns projekts skābbarības tranšejas izveidei, kur paredzēts piesaistīt ES finansējumu.

Krīzes laikā nācies daudz domāt un rēķināt, ko vajag, kas ir pats nepieciešamākais un no kā atteikties. Tagad esot nepieciešams veikt ļoti daudz uzlabojumu un remontu gan tehnikai, gan procesiem, jo krīzes laikā attīstības iespējas bija ierobežotas. Tagad bizness esot rentabls un varot sākt pelnīt.

Plašāk lasiet rakstā Dāņu piensaimnieks: krīze beigusies trešdienas, 12. jūlija, laikrakstā Dienas Bizness!

Fotoattēlus skatīt raksta galerijā augstāk!