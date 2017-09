Latvijā audzēt rozes nav rentabli

SIA Ezernieku zieds Babītes novada Spuņciemā audzē ziedus jau vairāk nekā 25 gadus. Tas ir ģimenes uzņēmums, kuru izveidojis Genādijs Kasatkins kopā ar sievu Žannu, uzņēmumā strādā arī īpašnieka meita. Sezonas laikā tiek izaudzēts no 50 līdz pat 100 tūkstošiem rožu.

SIA Ezernieku zieds izpilddirektors Andris Knops lēš, ka nākamajā gadā uzņēmumā gaidāmas lielas pārmaiņas. «Nākotnē raugāmies visnotaļ pesimistiski, jo pietrūkst līdzekļu turpmākai attīstībai. Veiksmes stāsts noslēdzās 2008. gadā, kad beidzās nauda, ko ieguldīt siltumnīcu kompleksa paplašināšanā un modernizācijā. Apgrozījums ir gandrīz tāds pats kā treknajos gados, taču būtiski kāpušas izmaksas. Ir paaugstinājušās transporta pakalpojumu, elektrības un apkures cenas, darbinieku atalgojums. Turklāt jārēķinās ar to, ka ziedu biznesā aptuveni 30% nerealizātās produkcijas nonāk atkritumu konteineros,» teic A. Knops. Cietā kurināmā un dīzeļdegvielas izmaksas, kas veido teju pusi no visiem izdevumiem, ir palielinājušās par aptuveni 20%. Ja agrāk uzņēmums varēja pagarināt sezonu, tad tagad to vairs nevar izdarīt, jo maksa par apkuri ir pārāk augsta. «Šobrīd kalkulējam izmaksas un domājam, vai vispār turpināt rožu audzēšanu. Pašlaik eksperimentājam ar gerberām un lilijām. Tulpes audzēt Latvijā neatmaksājās, lētāk ir tās importēt, » spriež A. Knops. Tāpat Latvijas rožu audzētāji nesaņam nekādu atbalstu no valsts, kā tas ir puķu karalieņu audzētājiem Holandē.

