Lauksaimniecībā peļņa no hektāra pirms nodokļiem ir 250 – 330 eiro

Aptaujas dati liecina, ka saimniecības apgrozījumu un peļņu šogad plāno palielināt tie lauksaimnieki, kas apsaimnieko no 200 ha līdz pat vairāk nekā 1000 ha zemes. Visbiežāk tās ir saimniecības Zemgalē, likumsakarīgi, ka tas ir arī viens no pelnošākajiem reģioniem. Pēdējo piecu gadu laikā peļņa no viena hektāra pirms nodokļiem un amortizācijas Zemgalē ir vidēji 330 eiro, Kurzemē – 280 eiro, Latgalē – 250 eiro.

Peļņas pieaugums lauksaimniekiem ļauj uzņemties lielākas finansiālās saistības un arī ātrāk tās atdot, tādā veidā straujāk modernizēties un palielināt efektivitāti. Aptaujas dati liecina, ka bankas aizdevumu investīcijām šogad plāno piesaistīt gandrīz trešdaļa lauksaimnieku. Domājot par attīstības plāniem, zemnieki atzīst, ka lielākoties plāno ieguldīt naudu graudu kaltēs un torņos. Citās saimniecībās tiek atjaunots tehnikas parks, kā arī joprojām ir liela interese par lauksaimniecības zemes pirkšanu.

“Pozitīvi, ka saimnieki atzīst, ka jaunievestie tehnoloģiju risinājumi lauksaimniecībā sekmē efektivitāti. Tehnoloģiju popularitāti pamatā veicina ES fondu finansējuma apguves prasības. Visbiežāk saimnieki izvēlās ieviest GPS sistēmas, slāpekļa sensorus un automātiskos degvielas sensorus. Tāpat arvien populārāka kļūst lauku novērošana ar droniem, kā arī meteostaciju iegāde,” norāda Swedbank lauksaimniecības eksperts Raimonds Miltiņš.

Tuvāko piecu gadu laikā lauksaimniecībā gaidāms dronu, mākslīgā intelekta un lauksaimniecībai pielāgoto sensoru pieaugums. Jau šobrīd vairākās tehnikas mašīnās ir iestrādātas kameras un sensori, lai precīzi un ekonomiski uzartu, apsētu un nomiglotu laukus, kā arī nodrošinātu augiem tieši tik daudz barības vielas, cik tiem nepieciešams. Jaunākie sensori jau atpazīst augus un nezāles, kas palīdz savlaicīgi pieņemt lēmumu par nākamo agronomisko apstrādi. Pasaulē šāda tehnika ir kļuvusi par neatņemamu sastāvdaļu lauksaimniecībā, un tā spējusi strauji uzlabot produktivitāti.

Latvijā saimniecības plāno attīstīties kāpinot efektivitāti, nevis palielinot darbinieku skaitu. Gandrīz puse aptaujāto plāno šogad palielināt darbinieku atalgojumu, taču līdzīgi kā citās nozarēs arī lauksaimniecība šobrīd izjūt kvalificētu darbinieku trūkumu. Gandrīz puse lauksaimnieku atzīst, ka saskaras ar darbinieku piesaistes problēmu. Darbinieku trūkums ir viens no visbiežāk minētajiem iemesliem, kāpēc šobrīd pasaulē lauksaimniecības nozarē aizvien biežāk izmanto inovatīvus tehnoloģiju risinājumus.