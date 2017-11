LOSP: Ārkārtas situācijas pasludināšana saistībā ar plūdiem ir populistisks sauklis

Nav jācīnās par vai pret ārkārtas situācijas pasludināšanu, bet gan jānovērš apstākļi, kāpēc šāda situācija izveidojās, uzsverot, ka visi, kas ir cietuši no plūdu radītajām sekām, ir pelnījuši saņemt zaudējumu kompensāciju, uzsver eksperti.

«Vēl nav saņemta atbildes vēstule no EK uz Zemkopības ministrijas lūgumu sniegt atbalstu plūdos cietušajam lauksaimniecības sektoram, bet, ja tiks apstiprināts kāda veida atbalsts, tad visefektīvāk to novirzīt būtu meliorācijas sistēmu sakārtošanai, lai novērstu šādu ārkārtas situāciju atkārtošanos,» uzsver LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs.

LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis: «Ārkārtas situācijas pasludināšana ir populistisks sauklis, kas neatrisinās situāciju saknē bet tikai iegūst īslaicīgu atbalstītāju pulku, jo galvenais ir sakārtot sistēmu, lai šādas situācijas vairs neatkārtots un viens no iemesliem ir nesakārtotās meliorācijas sistēmas, kas ir valsts problēma, kuru varētu sakārtot piesaistot Eiropas Savienības (ES) atbalstu. Latvijā ir nesakārtota un lielākoties vēsturiski nefunkcionējoša meliorācijas sistēma, kura gadu no gada tikai pasliktinās, līdz ar ko arī šādās reizēs redzam sistēmas nesakārtotības sekas. Tāpat šī situācija lielai daļai saimniecību liks izvērtēt arī apdrošināšanas iespējas un piedāvājumus, jo dabas apstākļi kļūst no gada uz gadu mainīgāki nu neprognozējamāki.»