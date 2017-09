Viļānu novadā top 3,3 miljonus eiro vērta ferma

Viļānu novadā, Radopolē top 3,3 miljonus eiro vērta AS Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale jaunā ferma.

Jau iepriekš, paaugstinot dzīvnieku uzturēšanas komforta līmeni, izslaukums no govs palielinājies par 12,3%.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja uzņēmuma valdes priekšsēdētāja Valentīna Sarkane, pērn izslaukums no govs bija 8110 kilogrami, savukārt šogad pēc prognozēm tas varētu būt vismaz par 1000 kilogramiem lielāks.

AS Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale jaunuzceltās fermas pirmā kārta tika nodota ekspluatācijā 2016.gada novembrī. Tās gaitā tika uzbūvēta slaucamo govju novietne 500 lopiem un piena bloks ar slaukšanas karuseli, kā arī 14 000 kubikmetru šķidrmēslu krātuve.

Jaunās fermas būvniecības pirmā kārta izmaksāja 2,26 miljonus eiro, no kuriem viens miljons eiro bija Lauku atbalsta dienesta finansējums no Eiropas fondiem, atlikusī summa - aizņēmums AS Swedbanka.

Jaunās fermas Izbūves rezultātā strādājošo skaits lopkopībā uzņēmumā ir samazinājies par septiņiem cilvēkiem. Govju skaits fermā nav būtiski mainījies. Ja pērn 1.septembrī fermā bija 548 govis, tad šogad - 561 govs.

Līdz ar jaunās fermas nodošanu ekspluatācijā AS Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale palielinājusi arī Food Union nododamā svaigpiena apjomu par aptuveni 30% un uzlabojusi piena kvalitāti, aģentūru LETA informēja Food Union sabiedrisko attiecību vadītāja Linda Mežgaile.

Otrdien, 12.septembrī plkst.12 viena no vadošajiem piena pārstrādes uzņēmumiem Food Union padomes priekšsēdētājs Harijs Panke apmeklēs Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale, lai pasniegtu sadarbības partnerēm, radikālo pārmaiņu idejas autorēm Sarkanei un Jevdokija Šļifkai Food Union Goda Piensaimnieka atzinību.

Pašlaik kompleksā notiek būvniecības otrā kārta, tiek būvēta kūts priekš cietstāvošajām govīm un mazajiem teliņiem, skābbarības bedres, ceļi un laukumi. Būvniecības otro kārtu arī finansē Swedbanka, paņemts vēl 1,1 miljona eiro kredīts.

Investīcijas AS Lopkopības izmēģinājumu stacija Latgale cer atpelnīt desmit gados.