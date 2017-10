Likt atkal pukstēt Liepājas metāla sirdij

Jau nākamās nedēļas sākumā varētu būt zināma konkrētāka informācija par to, kurš, iespējams, iegādāsies maksātnespējīgo uzņēmumu AS KVV Liepājas metalurgs. Kā norāda uzņēmuma maksātnespējas administratora Guntara Kora pārstāvis Dzintars Hmieļevskis, šobrīd vēl notiek darījuma dokumentu saskaņošana ar potenciālo pircēju un nodrošinātajiem kreditoriem. Plašāka informācija par darījumu tiks sniegta pēc dokumentu saskaņošanas. Jāatgādina, ka Liepājas tiesa AS KVV Liepājas metalurgs par maksātnespējīgu atzina 2016. gada 16. septembrī. Uzņēmuma apgrozījums pagājušajā gadā bija 14,16 milj. eiro, bet zaudējumi – 26,14 milj. eiro.

Kurš varētu būt potenciālais pircējs, no kādas valsts, un vai tam ir pieredze metalurģijas jomā, pagaidām neviena no iesaistītajām pusēm neatklāj. Dz. Hmieļevskis DB vien norāda: «Uzņēmums tiek pārdots viss kopā, kā viens veselums. Līdz 16. oktobrim plānots pabeigt darījuma dokumentu saskaņošanu ar potenciālo pircēju, un pēc tam tas tiks virzīts saskaņošanai ar nodrošinātiem kreditoriem, un attiecīgi tiks sniegta arī konkrētāka informācija par šo darījumu. Patlaban nevaru pateikt precīzu datumu, kad tas notiks.» Arī Ekonomikas ministrija (EM) šobrīd nekādus komentārus nesniedz. Ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens septembra vidū paziņoja, ka sarunas ar maksātnespējīgās AS KVV Liepājas metalurgs potenciālajiem investoriem ir noslēguma fāzē. «Līdz šim sarunas bija vairāk - kā būtu, ja būtu, bet šobrīd ir jāiesniedz dokumenti ar reālām banku un finanšu garantijām. Izvēle būs balstīta uz kopējām Eiropas rekomendācijām, jo investora piesaistes procesā agrīnā fāzē ir piesaistīta arī Eiropas Komisija,» norādīja ministrs. Jāatgādina, ka šā gada maijā A. Ašeradens pēc valdības sēdes sacīja, ka seši potenciālie investori ir iesnieguši nesaistošos piedāvājumus AS KVV Liepājas metalurgs iegādei un valdība devusi zaļo gaismu tālākām sarunām. Tika arī minēts, ka potenciālie investori ir no trešajām valstīm. Vienlaikus ekonomikas ministrs toreiz atzīmēja, ka būtiska nozīme ir arī valdības lēmumam saistībā ar energoietilpīgo ražotāju iespējām saņemt elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponentes (OIK) atlaidi. Jāatgādina, ka tieši lielais OIK tika minēts kā viens no iemesliem Liepājas metalurga divkārtējā krahā.

