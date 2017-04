Mājražošanā mainās spēles noteikumi

Daļai mājražotāju beigsies pārejas periods, vajadzēs atzīšanu, otrdien raksta laikraksts Dienas Bizness.

Šā gada 1. jūlijā beigsies pārejas periods tiem uzņēmumiem, kuri piegādā mājas apstākļos ražotu vai gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku. Turpmāk, ja mājražotājs vēlēsies vairāk par 30% no kopējā saražotā daudzuma realizēt citam mazumtirdzniecības uzņēmumam, tai skaitā sev piederošiem veikaliem ārpus ražošanas vietas, būs jāveic atzīšanas process. Tas attieksies uz uzņēmumiem, kas atrodas atsevišķi būvētā, dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanai un gatavošanai plānotā un iekārtotā būvē individuālās dzīvojamās mājas teritorijā vai atsevišķi būvētā, pārtikas ražošanai un gatavošanai paredzētā un iekārtotā būvē, kas atrodas ārpus individuālās dzīvojamās mājas teritorijas līdzās izejvielu ieguves vietai, piemēram, dzīvnieku novietnei, piena fermai, kautuvei, ja tajā tiek iegūts vismaz 80% dzīvnieku izcelsmes pārtikas ražošanai vai gatavošanai paredzēto izejvielu. Ja šie uzņēmumi neveiks atzīšanu, tad no 2017. gada 1. jūlija tie varēs piegādāt neierobežotu saražotās dzīvnieku izcelsmes pārtikas daudzumu tieši galapatērētājam un ne vairāk kā 30% no kopējā saražotā dzīvnieku izcelsmes pārtikas apjoma, kas nepārsniedz 4000 kg mēnesī, citam mazumtirdzniecības uzņēmumam. Savukārt tie uzņēmumi, kas pēc kritērijiem nav uzskatāmi par mājražotājiem, kas var piegādāt savu saražoto citam mazumtirdzniecības uzņēmumam, varēs piegādāt saražoto dzīvnieku izcelsmes pārtiku tikai tieši galapatērētājam, DB informē Zemkopības ministrijas Veterinārajā un pārtikas departamentā. Izmaiņas neskars tos mājražotājus, kas piegādā saražoto produktu tieši galapatērētājam.

