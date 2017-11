Munio Candela jauns zīmols

«Vēlamies nest pasaulē vērtības, kas mums, latviešiem, ļoti patīk – dzintaru un jūras akmeņus. Sākumā, aplūkojot šo produktu, liela daļa vietējo bija samērā skeptiski, jo mums ir grūti uz to paskatīties no malas, bez domām par līmētajām dzintara glezniņām. Šim zīmolam jūtam pastiprinātu interesi no Āzijas reģiona valstīm, kur dzintars ir dārgakmeņa vērtībā,» stāsta Elīna Čīma, sveču zīmola Munio Candela (SIA Munio un Munio SPA) īpašniece.

Ideja par šādām svecēm radās pēc sarunas ar kādu sadarbības partneri no Ķīnas. Saruna ievirzījās par to, kā Ķīnas puse redz produktus, kādu pievienoto vērtību vēlas, kā rezultātā dzima ideja par sveču zīmolu Anna Kilpe. Zīmols nosaukts Elīnas vecvecvecmāmiņas vārdā un balstīts uz viņas personības iezīmēm. Tas labi saskan ar faktu, ka Munio ir ģimenes uzņēmums, kur Elīna darbojas kopā ar māsām. Ideja par jauno zīmolu radās pirms trim gadiem. Pērn sveces nonāca veikalu plauktos, tās bija iepakotas elegantās sudraba un zelta krāsas kastēs, tomēr viņa secinājusi, ka tas neatbilst viņas redzējumam par to, kādam ir jābūt šim zīmolam, tāpēc tagad sveces ar dzintariem tiek pasniegtas linu maisiņos, veidojot līdzsvaru starp vieglu smalkumu un raupju dabiskumu.

«Munio joprojām ir dizaina sveču zīmols ar izteiktu stāstu katrai kolekcijai. Joprojām ticu, ka Latvijā nav jēgas ražot parastu sveci, ko par vienu eiro var nopirkt katrā veikalā. Neredzu, kā ieiet šādā tirgū. Ir jārada stāsti,» uzsver Elīna. Viņa uzsver, ka abi zīmoli ir ārkārtīgi atšķirīgi. Munio Candela un Anna Kilpe vieno vienīgi tas, ka tās ir dizaina sveces, ko ražo viens uzņēmums.

