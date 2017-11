Pašlaik uzņēmums fokusējas uz tādu klientu iegūšanu, kuri atbilstu tā paša vajadzībām, lai varētu optimālāk izmantot jaudas.

SIA Daiļrade Koks atrodas četrās ražotnēs – Vaiņodē, Tukumā, Viļakā un Valmierā; katra specializējas savā jomā. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir mēbeļu ražošana no masīva priedes un bērza koka, kā arī no krāsota MDF un finierētas skaidu plātnes. Šogad uzņēmums iecerējis kāpināt neto apgrozījumu par aptuveni 10% un sasniegt 22 milj. eiro līmeni. 2016. gadā uzņēmumā nodarbināti 590 strādājošie, bet pašlaik to skaits pārsniedz 650. Nodokļos kopumā SIA Daiļrade Koks pagājušajā gadā samaksāja 2,87 milj. eiro, kas ir par 0,8 milj. eiro jeb par 39% vairāk nekā 2015. gadā.

Latvijas tirgū tiek realizēti mazāk nekā 10% no saražotajām mēbelēm, atklāj uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Andris Jansons.



Vācija ir viens no galvenajiem noieta tirgiem, tomēr SIA Daiļrade Koks apzināti samazina tā īpatsvaru eksportā. «Tas notiek nevis tāpēc, ka mēs negribētu tur strādāt. To darām apzināti, jo diversificējam riskus. Tas gan nenozīmē, ka mums šajā tirgū neparādās jauni klienti,» skaidro uzņēmuma vadītājs.

Kompānija veic tirgus izpēti, lai saprastu, kas notiek pasaulē, tomēr pēdējos gados SIA Daiļrade Koks piedalījies tikai vienā izstādē, jo uzņēmumam vienkārši nav vajadzības pēc liela skaita jaunu klientu. A. Jansons skaidro: «Esam sasnieguši to līmeni, kad meklējam noteiktus klientus, tos, kas palīdz pareizāk noslogot jaudas, līdz ar to arī pārdot vairāk produkcijas.»

Visu rakstu Neliek visas olas vienā groziņā lasiet 14. novembra laikrakstā Dienas Bizness.







