Konkurences padome (KP), izvērtējot tai pieejamo informāciju, ir vērsusi SIA Getliņi Eko un Rīgas domes uzmanību uz to, ka siltumnīcu apsaimniekošanas tiesības piemērotāk būtu piešķirt privātajiem uzņēmumiem, piemēram, rīkojot siltumnīcu nomas tiesību izsoli. KP jau pērn saņēma iesniegumu par dārzeņu audzēšanu SIA Getliņi Eko siltumnīcās, kurā tika vērsta KP uzmanība uz pašvaldības iesaisti dārzeņu audzēšanas tirgū, kas var negatīvi ietekmēt konkurenci. Savukārt SIA Getliņi Eko vadītājs Imants Stirāns intervijā DB apstiprināja, ka patiesi KP ir šāds iesniegums, jo uzņēmums kropļojot tirgu. Tomēr viņš kategoriski norāda, ka tas nav iespējams, jo, piemēram, Getliņi Eko tomātu cena veikalos ir krietni augstāka nekā citu audzētāju tomātiem.

KP ieskatā, nododot siltumnīcas privātā apsaimniekošanā, arī tiktu atrisināts jautājums par siltumenerģijas realizāciju, jo to būtu iespējams par samaksu piegādāt siltumnīcu apsaimniekotājiem, nodrošinot SIA Getliņi Eko papildu ieņēmumus. Pēc KP rīcībā esošās informācijas, Rīgas dome ir uzdevusi SIA Getliņi Eko valdei veikt ekonomisko un juridisko izvērtējumu par iespējamajām alternatīvām siltumenerģijas izmantošanai, tajā skaitā iespēju siltumnīcu apsaimniekošanas tiesības piešķirt konkursa rezultātā izraudzītam pretendentam, DB informēja KP.

Tomēr I. Stirāns ir kategorisks. Viņš uzsver: «KP uzskata, ka mēs, audzējot tomātus un gurķus, strādājam neefektīvi un pašvaldība finansē mūs no sava budžeta, lai mēs varētu kompensēt savas neizdarības. Viņuprāt, mēs audzējam subsidētus gurķus un tomātus. Jāmin, ka Getliņi Eko nesaņem dotācijas no Rīgas pašvaldības un nekad nav saņēmusi. Protams, pašvaldība visus šos gadus nav arī izņēmusi dividendes, tā ir taisnība, bet nav arī nevienu centu no budžeta naudas mums iedevusi.»

