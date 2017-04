No cukura nodokļa ieviešanas Igaunijā iegūs Latvijas ražotāji

Igaunijas pārtikas nozares pārstāvji par diskriminējošu uzskata valdības lēmumu ieviest tā dēvēto cukura nodokli saldinātajiem dzērieniem un pieļauj, ka ieguvēji būs Latvijas ražotāji.

Igaunijas Pārtikas rūpniecības uzņēmumu savienības vadītāja Signe Potisepa norādīja, ka šāds nodoklis nav taisnīgs attiecībā pret patērētājiem.

«Gada garumā tika runāts par visdažādākajām nodokļa likmēm, bet tagad noteiktas tādas likmes, kas ir augstākās Eiropā. Situācijā, kad Igaunijā pievienotās vērtības nodoklis pārtikai ir viens no augstākajiem Eiropā, tas nav attaisnojams,» viņa sacījusi intervijā ziņu aģentūrai BNS.

«Mūs satrauc, ka nodoklis saldinātajiem dzērieniem faktiski nevairos sabiedrības veselību. Turklāt šis pasākums nav taisnīgs un diskriminē tos patērētājus, kuri spēj izdarīt normālu izvēli, kā arī vietējos ražotājus. Šāda nodokļa ieviešana var samazināt bezalkoholisko dzērienu pārdošanas apjomus, bet nekur Eiropā nav palīdzējusi ierobežot aptaukošanos vai uzlabot veselības rādītājus. Liekais svars un aptaukošanās ir tik sarežģīta problēma, ka to nevar atrisināt tikai ar nodokļiem vien,» spriedusi Potisepa.

Pēc viņas teiktā, šie valdības lēmumi ir populistiski, nav pienācīgi izvērtēti un tā vai citādi radīs zaudējumus ekonomikai kopumā, bet Latvijas ražotāji iegūs no pārrobežu iepirkšanās.

Igaunijas valdība, vienojoties par valsts budžeta stratēģijas pamatprincipiem 2018.-2021.gadam, cita starpā nolēmusi noteikt papildu nodokli saldinātajiem dzērieniem. Kā skaidro valdība, nodokļa mērķis ir samazināt ar cukuru saldināto dzērienu patēriņu un to radīto kaitējumu veselībai, īpaši attiecībā uz bērniem.

Pasaules veselības organizācijas pētījums liecina, ka pārmērīga cukura lietošana izraisa veselībai bīstamu aptaukošanos, un Igaunijā salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības valstīm pēdējā laikā aptaukošanās pieaugušo un īpaši skolēnu vidū bijusi viena no straujākajām.

Ar šo nodokli valdība plāno aplikt dzērienus ar saldinātājiem vai pievienotu cukuru, ja tie satur vairāk par pieciem gramiem cukura uz 100 mililitriem. No nodokļa paredzēts atbrīvot dabiskās sulas, un šai nolūkā Igaunijai būs jālūdz Eiropas Komisijas atļauja valsts palīdzības sniegšanai.

Paredzēts, ka saldinātajiem dzērieniem ar cukura saturu 5-8 grami uz 100 mililitriem nodoklis tiks noteikts 10 eiro centi par litru, bet, ja cukura saturs būs lielāks - 30 eiro centi par litru.

Tiesa gan, lai ražotājiem būtu pietiekami laika recepšu izmaiņu ieviešanai un patērētāji varētu pierast pie jaunajiem produktiem, nodokļa ieviešanā paredzēta pakāpenība. Proti, no nākamā gada augstākā nodokļa likme - 30 eiro centi par litru - tiks noteikta dzērieniem, kuru cukura sastāvs nav mazāks par desmit gramiem uz 100 mililitriem, no 2019.gada šī robeža tiks pazemināta līdz deviņiem gramiem, bet no 2020.gada - līdz astoņiem gramiem.