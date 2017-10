Saeima konceptuāli atbalsta PVN samazināšanu Latvijai raksturīgiem dārzeņiem, ogām un augļiem

No nākamā gada plānots ieviest pievienotās vērtības nodokļa (PVN) samazināto likmi 5% apmērā, un to piemēros svaigu augļu, ogu un dārzeņu piegādēm. To paredz Saeimā ceturtdien, 26.oktobrī, konceptuāli atbalstītie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, informē Saeimas Preses dienests.