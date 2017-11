Jaunie aveņu un multiaugļu garšu dzērieni un jau esošais zemeņu-banānu dzēriens pieejams jaunā iepakojuma risinājumā - 220g on the go pudelītēs ar korķi. Savukārt apelsīnu-mango dzēriens ir 100g iepakojumā.

Kopumā Rasēns zīmola sortimentā ir 17 produkti.