Biroja tehnikas un iekārtu ražošanas SIA Plockmatic Rīga ir spējusi kāpināt apgrozījumu no viena milj. eiro 2013. gadā līdz vairāk nekā četriem milj. eiro 2016. gadā. Straujākais apgrozījuma kāpums bija no 2014. uz 2015. gadu, kas ļāvis uzņēmumam iekļūt Dienas Biznesa un SIA Lursoft veidotajā strauji augošo uzņēmumu jeb Gazeļu sarakstā. «Šogad plānojam sasniegt 4,5 milj. eiro lielu apgrozījumu. Taču esam pusceļā, jo mērķis ir līdz 2020. gadam to kāpināt vēl pusotru reizi. Esam sākuši paplašināt ražošanas telpas, lai to varētu īstenot,» atklāj SIA Plockmatic Rīga rūpnīcas vadītājs Mārtiņš Pikšs.

Plockmatic Rīga ietilpst zviedru Plockmatic Group. Zviedru kompānija ražotni Latvijā atvēra pirms 17 gadiem; toreiz tajā strādāja tikai septiņi cilvēki, bet gadu gaitā komanda izaugusi līdz 100 speciālistiem. Savulaik uzņēmums nodarbojās tikai ar iekārtu montāžu, kuras pēc tam tika sūtītas mātes uzņēmumam Zviedrijā.

Taujāts, kādēļ aptuveni 40 gadu pieredzes bagātais Plockmatic Group nolēma meitas uzņēmumu attīstīt tieši Latvijā, M. Pikšs teic, ka par spīti tam, ka te nav zemākās ražošanas izmaksas, mūsu valsts priekšrocība ir industriālā pagātne, rūpnīcas, kas savulaik te darbojās, līdz ar to ir iespēja savā komandā sapulcināt kompetentus darbiniekus, kā arī sadarboties ar vietējiem uzņēmumiem metālapstrādes, elektronikas un citās jomās.

Lielākās pārmaiņas Plockmatic Rīga piedzīvoja pēdējos piecos gados. «2008. gada krīze mums bija pagrieziena punkts, kad izvirzījām un definējām mērķi, ko vēlamies sasniegt un kurp turpmāk virzīties. Kopš tā brīža ne tikai montējām iekārtas, bet arī sākām sadarbību ar vietējiem uzņēmumiem – sākām izstrādāt produktus, uzraudzīt ražošanas kvalitāti un nodrošināt loģistiku,» stāsta M. Pikšs. Gandrīz 100% no saražotajām iekārtām tiek eksportētas.



Visu rakstu Pusceļā uz ambiciozu mērķi lasiet 26. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.