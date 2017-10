Ražos ekskluzīvas mēbeles nekurienes vidū

Prasmi izgatavot mēbeles viņš apguvis pašmācības ceļā. «Rokas aug no īstās vietas. Galva arī ir. Un internets dara brīnumus,» atzīst Viktors.

2016.gada pavasarī Viktors uzzinājis par «Leader» programmu un iespēju startēt projektu konkursā. Tādēļ viņš nodibināja savu uzņēmumu SIA «Meža mēbeles». «Domāju - joka pēc patrenēšos un uzrakstīšu projektu par to, ko gribu darīt tālāk dzīvē. Sanāca diezgan veiksmīgi,» atceras Viktors.

Būvdarbi norisinājās no jūnija līdz septembrim. Ēka, kurā savulaik atradās kūts, tika pielāgota mēbeļu ražošanai un pārveidota par darbnīcu. Šobrīd būvniecības darbi ir pabeigti un ēka ir nodota ekspluatācijā. Viņš stāsta, ka sākotnēji kopējais piešķirtais finansējums bijis aptuveni 72 000 eiro, bet ticis samazināts līdz aptuveni 68 000 eiro darbnīcas izveidošanai un darbgaldu iegādāšanai, no kuriem 30 procenti ir pašu līdzfinansējums. Projektā bija ieplānota arī centrālapkure, bet tā tika noraidīta, jo ēka neatbilda attiecīgajiem būvnormatīviem: tai bija jābūt nosiltinātai, lai varētu ierīkot apkuri visā ēkā.



«Tad, kad rakstīju šo projektu, nevarēju atrast informāciju, ka mūsu valstī kāds kaut ko ražotu no ragiem un dzīvnieku ādām, bet Eiropā tas notiek,» stāsta Viktors, kura ražotne, kā viņš pats atzīst, atrodas nekurienes vidū. «Tiks ražotas mēbeles meža vidū no mežā rodamajiem resursiem,» Dzirkstelei optimistiski saka Viktors, kurš pats ir mednieks, tāpēc dzīvnieku ragi esot tik tuva un sirdij tīkama lieta.

«Esmu sazvanījies arī ar briežu dārziem, jo no viņiem arī var iegādāties ragus, bet tie ir ļoti dārgi, lai gan, visticamāk, daļa izejmateriāla būs jāiegādājas arī no viņiem. Zinu, ka ir cilvēki, kas staigā pa mežiem un meklē ragus. Tas ir viņu peļņas avots. Arī ragu uzpircēju ir saradies ka biezs,» stāsta Viktors. Piemēram, atpūtas krēslam no ragiem būs roku balsti, kā arī krēsla kājas, savukārt virsma tiks apšūta ar bebra ādu vai arī galds būs ar koka virsmu, bet galda kājas - no ragiem. «Tā kā Latvijā pirktspēja nav tik liela, es vairāk raugos uz ārzemēm,» neslēpj Viktors.