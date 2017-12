Rīgas piena kombināts un ar to saistīti uzņēmumi ieķīlā preču zīmes, lietu kopību

Rīgas piena kombināts reģistrējis divas komercķīlas, par labu VTB Bank (Deutschland) AG, ieķīlājot lietu kopību uz ieķīlāšanas brīdi un tās nākamās sastāvdaļas, kā arī 98 preču zīmes, tostarp tā ražotos piena produktu zīmolus RASA, Lakto, Limbažu Piens, Ekselence, Pols, Tio un citus. Kamēr Rīgas piena kombināts ir komercķīlas devējs, parādnieki ir vairāki uzņēmumi – SIA Food Union Management, SIA Rīgas Piensaimnieks, a/s Valmieras Piens, kā arī ārvalstīs reģistrētie AB Premia KPC, Alpin 57 Lux SRL, Isbjorn Is Holding AS, Den Norske Isbilen AS, Isbjorn Is AS, Mejerigaarden A/S, Hjem-IS Danmark A/S, Food Union Holding (CY) Public Company Limited, Lougeo Limited, Premia Tallina Kulmhoone AS. Vienai no jaunreģistrētajām ķīlām devējs ir a/s Valmieras piens, un uzņēmums ieķīlājis visu savu mantu, kā arī 26 uzņēmuma ražoto piena produktu preču zīmes, piemēram, Valmiera DZERAMAIS JOGURTS, Valmiera PIENS, Valmiera KEFĪRS un citas. Arī uzņēmumi SIA Rīgas Piensaimnieks un saldējuma ražotājs Premia Tallina Kulmhoone AS ir reģistrēti kā ķīlas devēji, un tie ir ieķīlājuši tiem piederošo mantu un preču zīmes. Divām no deviņām reģistrētajām ķīlām kā komercķīlas devējs norādīts Food Union Holding (CY) Public Company Limited, bet vēl divu ķīlu devēji ir SIA Rīgas Piensaimnieks vienīgais īpašnieks Velbirol Services Limited un SIA Food Union Management. Visu ķīlu ņēmējs ir VTB Bank (Deutschland) AG. Komercķīlas reģistrētas 18., 19. un 20.decembrī.



Food Union šogad decembra sākumā ziņoja, ka investēs 11,1 miljonu eiro, lai modernizētu AS Rīgas piena kombināts esošo ražošanas infrastruktūru, uzbūvētu jaunu ražošanas cehu un iegādātos jaunas iekārtas, koncentrējot SIA Rīgas Piensaimnieks un AS Rīgas piena kombināts ražošanu vienuviet Rīgā, AS Rīgas piena kombināts teritorijā. Jāatgādina, ka Rīgas piena kombināts reģistrēts 1991.gadā un tā pamatkapitāls ir 24,6 miljoni eiro. Kompānija pieder Kiprā reģistrētajai kompānijai Food Union Holding (CY) Limited.Rīgas piena kombināts konsolidētais apgrozījums 2016.gadā bija 83,837 miljoni eiro, bet koncerns strādāja ar zaudējumiem un tie bija 501 tūkstotis eiro. Piena pārstrādes uzņēmuma koncernā ietilpst mātes uzņēmums AS Rīgas piena kombināts un tā meitas uzņēmums AS Valmieras piens.