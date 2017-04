Rigvir ražotājs saņem intelektuālā īpašuma apbalvojumu

Rigvir holdinga uzņēmums, medikamenta Rigvir ražotājs - SIA Latima - saņēmis WIPO Uzņēmuma intelektuālā īpašuma apbalvojumu (WIPO Enterprise Trophy).

Rigvir holdinga Biznesa attīstības departamenta vadītājs Kārlis Urbāns teic, ka WIPO apbalvojums SIA Latima ir piešķirts, jo uzņēmums ir vairāku Eiropas patentu īpašnieks – rada pasaules līmeņa inovācijas, tas ir jaunievedumu ieviesējs – jo patenti tiek piešķirti izgudrojumiem, kas nav acīmredzami, ir radoši un tiem piemīt tehniskā jaunrade. Tāpat SIA Latima veic zināšanās balstītu un uz nepārtrauktu attīstību vērstu uzņēmējdarbību, kā arī rada pasaules līmeņa inovatīvus produktus. «Patents ir drošais pamats mūsu uzņēmējdarbībai, kurā ir ļoti augsts intelektuālā ieguldījuma īpatsvars. Iegūtais apbalvojums ir augsts novērtējums intensīvam un mērķtiecīgam darbam. Priecājamies un esam gandarīti, ka kvalitāte tiek novērtēta un šajā ziņā varam būt par piemēru citiem,» uzsver K. Urbāns.

DB jau ralstīja, ka Rigvir ir Latvijā radīts un attīstīts inovatīvs pretvēža medikaments un ārstniecības metode. Rigvir holdinga uzņēmumu konsolidētais apgrozījums 2016. gadā sasniedzis 5,23 miljonus eiro un 91% no tā gūts no medicīnas eksporta. Uzņēmuma kopējā neauditētā peļņa 2016. gadā sasniedza 2,14 miljonus eiro. Nodokļos valsts budžetā holdinga uzņēmumi 2016. gada laikā nomaksājuši 815 tūkstošus eiro. Pateicoties apgrozījuma pieaugumam 2016. gadā, Rigvir holdings tuvākajā laikā plāno veikt būtiskus ieguldījumus jaunas ražotnes celtniecībā, Globālās Vēža Viroterapijas klīnikas attīstībā, kā arī zinātniskajos un klīniskajos pētījumos. Pētījumiem kopumā būs nepieciešami daudzi gadi un vairāk nekā 50 miljoni eiro, no tiem vismaz 400 tūkstošus paredzēts ieguldīt jau 2017. gadā. Šobrīd norisinās arī darbs pie jaunas laboratorijas un GMP standartiem atbilstošas ražotnes būvniecības Rīgā, kur līdz šim ieguldīti jau 450 tūkstoši eiro. Plānots, ka 2017. gada laikā šajā projektā, kurš uzsākts 2015. gadā, tiks investēti vēl 1,5 miljoni eiro.