Sekojot idejai: Īsteno sapni par ražotni

Sākotnēji alus darītava Labietis radusies Rīgā, Aristīda Briāna ielā, taču laika gaitā ražošanai tur kļuvis par šauru, tādēļ nu jau gadu alus darītāji mitinās arī Ādažos, Eimuros, kur pērn iekārtota jaunā darītava. Kā stāsta R. Pļaviņš, kopumā ražotnes izveidē un iekārtu iegādē investēti aptuveni 250 tūkstoši eiro.



«Rīgā kļuva par šauru un arī vēlējāmies alu normāli pildīt pudelēs, lai to varētu piedāvāt veikaliem un citām tirdzniecības vietām, pieprasījums bija arī eksporta jomā, līdz ar to bija jāmeklē nauda straujākai attīstībai,» viņš stāsta. Pašiem šādas naudas nebija, līdz ar to viņi aizņēmušies no lētākā iespējamā avota – attīstības finanšu institūcijas Altum.



Sākotnēji tika iegādātas trīs tvertnes, taču pēc tam to skaits palielināts līdz sešām. Pārsvarā gan visas sešas tvertnes vienlaikus netiek darbinātas, tādējādi uzņēmumam vēl ir izaugsmes potenciāls. Tomēr nozīmīgs šāds tvertņu daudzums ir, piemēram, tad, ja kompānija pēkšņi uzvar kādā lielākā iepirkumā eksporta tirgos un ātri jāsaražo lieli produkcijas apjomi, tajā pašā laikā netiek apdalīts vietējais tirgus.

Visu rakstu Īsteno sapni par ražotni lasiet 2. novembra laikrakstā Dienas Bizness.



