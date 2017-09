Ugunsdrošībai augstceltnē Seulā izmantots Valmieras stikla šķiedras audums

Audums izmantots kā ugunsdrošais dūmu un uguns aizkars jeb ugunsdroša barjera, kas ir efektīvs aizsardzības veids ārkārtas situācijās, kas saistītas ar ugunsgrēka izcelšanos un izplatīšanos telpās.

«Līdzdalība Lotte World Tower projektā ir vairāku gadu garumā ieguldītā darba rezultāts. To izdevās sasniegt ciešā sadarbībā ar mūsu partneri Dienvidkorejā, kas mūsu ražoto augsta silīcija satura stikla šķiedras audumu pārklāj ar ugunsdrošu poliuretāna uznesumu. Audums rezultātā kalpo kā ugunsdroša barjera, kas norobežo atsevišķas telpas un pat stāvus, pasargājot cilvēkus no liesmām un dūmiem un atvieglojot darbu glābšanas dienestiem. Audums tiek sašūts pēc noteikta izmēra un formas, pievienots motorizētai sistēmai un iebūvēts griestos. Aktivizējot uguns trauksmi, auduma barjera nolaižas līdz pat grīdai. Katrā barjerā tiek iestrādāta arī izeja, lai cilvēki spētu izkļūt no bīstamās zonas,» stāsta AS Valmieras stikla šķiedra pārdošanas reģiona vadītājs Oto Grīnbergs.



«Objektā arhitekti bija ieplānojuši izmantot īpašas formas ugunsdrošo aizkaru konstrukciju. Tika atrunātas prasības, izglītots pasūtītājs un projektētāji. 2012.gadā, projekta sākuma stadijā (un arī tagad), Dienvidkorejas tirgū tika piedāvāti dažādi tehniskie risinājumi, pat ar trīs reizes zemākām izmaksām. Mūsu auduma izturības rādītāji pie augstām temperatūrām un mazais atlikušais auduma sarukums bija galvenie parametri, kādēļ tas tika izvēlēts,» piebilst AS Valmieras stikla šķiedra produktu grupas vadītājs Jānis Ķikuts.

Gigantisko, vertikālo debesskrāpi 555 metru augstumā veido 123 stāvi, iedzīvotājiem tas atvērts šī gada sākumā. Lotte World Tower, galvenokārt, paredzēts telpu iznomāšanai dažādiem uzņēmumiem un korporācijām. Tūristu pieredzei šajā augstceltnē ir atvēlēts plašs iepirkšanās centrs, sešzvaigžņu viesnīca Signiel Hotel ar restorānu, kas ieguvis trīs Michelin zvaigznes, un skatu platforma, kas atrodas torņa spicē vairāk nekā 500 metru augstumā, no kurienes paveras brīnišķīgs panorāmas skats uz Seulu. Tiek lēsts, ka torņa celtniecības izmaksas bijušas aptuveni 3,5 miljardi dolāru.



LASI VĒL:

Berlīnē tapis skatu tornis, izmantojot Valmieras stikla šķiedras ražoto tekstilmembrānu