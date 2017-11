Uz patriotisma viļņa

Apģērbu zīmols The Words Of Latvian popularizē mūsu valodu ar apģērbu, kas apdrukāts ar vārdiem latviski un to paskaidrojumiem angliski. «Viss mūsu stāsts veidots ap ideju, ka latviešu valoda (un attiecīgi arī latvieši) ir ļoti reti sastopama pasaulē, tikai aptuveni 0,1% pasaules iedzīvotāju runā latviski. Mūsu produkti kalpo kā ziņneši pasaulei par mūsu valsti, cilvēkiem un kultūru. Iespējams, mēs ar saviem apģērbiem kādam arī palīdzam vairot patriotisma jūtas, bet to atstājam katra paša ziņā,» teic zīmola The Words Of Latvian projektu vadītāja Klinta Kočāne. Pieprasījums pēc šī zīmola produktiem šomēnes ir palielinājies par aptuveni 20%, lielākoties pateicoties cilvēkiem, kas iegādājas dāvanas ārzemēs dzīvojošiem latviešiem. Pārsvarā The Words Of Latvian klienti ir vietējie, bet uzmanību pievērš arī tūristi, kuri runā angliski, jo viņiem zīmola koncepcija ir saprotama. «Latvija ir neliela valsts ar maz iedzīvotājiem, par kuru pasaulē neko daudz nezina, līdz ar to viss latviskais pasaules mērogā ir retums. Tieši tāpēc, uzsverot produkta latvisko izcelsmi, ir viegli parādīt, ka tas ir atšķirīgs, rets un īpašs,» teic K. Kočāne.

SIA Baltu rotas pirms vairāk nekā 23 gadiem sāka darbību ar seno rotu kopiju izgatavošanu, pēc tam arī ar senām zīmēm mūsdienu rotās un to kolekcijām. «Senās rotas un latviešu zīmes rotās piedāvājām jau sen, pirms tas nāca modē. Radot kolekcijas, kas balstītas uz baltu tautu arheoloģisko mantojumu, bet ietvertas modernā dizainā un mūsdienām atbilstošā juvelierizstrādājumu kvalitātē, esam iedzīvinājuši tradīciju senos simbolus valkāt rotās arī ikdienā,» stāsta SIA Baltu rotas direktore Ieva Straupe-Lūse. Baltu rotām šogad ir īpaši jaunumi Nameja kolekcijā, uzņēmums gatavoja gredzenu filmai Nameja gredzens. Tā iespaidā ir tapuši jaunumi – Nameja kulons un aproce, apvienojumā ar ādu. Šie jaunumi ir radījuši lielu interesi svētku nedēļā. «Darbīgākais laiks tomēr ir Ziemassvētki, jau tagad tam gatavojamies,» teic I. Straupe-Lūse.

