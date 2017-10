Veiks KVV Liepājas metalurga krāsns testēšanu

Maksātnespējīgās AS KVV Liepājas metalurgs potenciālais pircējs pircējs izteicis vēlēšanos veikt uzņēmuma elektrotēraudkausēšanas krāsns testēšanu, kas noritēs līdz gada beigām, informē uzņēmuma maksātnespējas administratora Guntara Kora pārstāvis Dzintars Hmieļevskis.

Saskaņā ar iepriekš apstiprināto maksātnespējīgās AS KVV Liepājas metalurgs mantas pārdošanas plānu, patlaban turpinās darījuma dokumentu saskaņošana ar potenciālo pircēju.

Papildus, uzņēmuma potenciālais pircējs izteicis vēlēšanos veikt uzņēmuma elektrotēraudkausēšanas krāsns testēšanu, kas noritēs līdz gada beigām. Pušu savstarpējā vienošanās paredz, ka ar minēto pārbaudi saistītos izdevumus apmaksās potenciālais pircējs.

Jau vēstīts, ka 2016. gada 16. septembrī Liepājas tiesa atzina AS KVV Liepājas metalurgs par maksātnespējīgu.

Aģentūra Leta vēstīja, ka iespējamie maksātnespējīgās AS «KVV Liepājas metalurgs» mantas pircēji - AS «K-1 Liepaja Metallurgical Plant» - pagājušajā nedēļā palielinājuši uzņēmuma pamatkapitālu no 35 000 eiro līdz 7,535 miljoniem eiro, liecina «Firmas.lv» informācija.

Pamatkapitāls palielināts, izlaižot 7 500 000 uzrādītāja akciju ar nominālvērtību viens eiro. Tostarp Luksemburgā reģistrētais uzņēmums «Kalior Invest SA» parakstījies uz 6 000 000 akciju jeb 80%, bet Šveicē reģistrētais uzņēmums «Trasteel Trading Holding SA» - uz 1 500 000 akciju jeb 20%. Pamatkapitāla apmaksas termiņš noteikts 16.oktobris.

Aģentūras Leta rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka «K-1 Liepaja Metallurgical Plant» ir juridiska persona, kas nodibināta, lai pārņemtu maksātnespējīgās AS «KVV Liepājas metalurgs» mantu.