Viltoto preču pārdošanas radītie zaudējumi Latvijā

Viltoto preču dēļ Eiropas Savienības (ES) tirgū katru gadu tiek zaudēti vairāk nekā 48 mljrd. eiro, kas veido 7,4 % no kopējā pārdošanas apjoma. Tā liecina Eiropas Intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu novērošanas centra (EUIPO) pētījumi. Papildu šiem zaudējumiem tiek lēsts, ka viltojumu netiešās ietekmes rezultātā ES dalībvalstu ekonomikā katru gadu tiek zaudēti vēl 35 mljrd. eiro , kas ir izskaidrojams ar to, ka ražotāji no piegādātājiem pērk mazāk preču un pakalpojumu, kas rada ietekmi saistītās nozarēs. Apkopotie dati parāda, ka viltojumu dēļ ik gadu budžeta ieņēmumos ES valstīs netiek iekasēti līdz pat 14,3 mljrd. eiro, jo viltoto preču ražotāji un izplatītāji nemaksā nodokļus, sociālās iemaksas un pievienotās vērtības nodokli. Latvijā viltoto preču radītie zaudējumi tirgū ir 141 milj. eiro, kas veido vairāk nekā 15,7 % no pārdošanas apjoma nozarēs kopumā, izraisot arī darbavietu samazināšanos par 2,5 tūkst. vietu.