Saint-Gobain celtniecības produkti reģistrē jaunu uzņēmumu

Pagājušajā nedēļā Uzņēmumu reģistrā un Komercreģistrā reģistrēti 257 jauni subjekti, kas ir par 92 subjektiem vairāk nekā pirms nedēļas. Biedrību un nodibinājumu reģistrā tika reģistrēti 17 subjekti, liecina UR dati.

No kopējā skaita visvairāk jeb 231 bija sabiedrības ar ierobežotu atbildību un 17 biedrības.

Pagājušajā nedēļā likvidēti 270 subjekti, kas ir par 82 subjektiem vairāk nekā pirms nedēļas.

Aizvadītajā nedēļā lielākais reģistrētais uzņēmums bija SIA Leca Latvia, kuras pamatkapitāls bija 1,105 miljoni eiro. Kompānijas juridiskā adrese ir Rīga, Daugavgrīvas iela 83. Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ir Francijas pilsonis Terjjs Klods Maksims Lamberts, bet valdes locekļi – Dānijas pilsoņi Antonio Bruno Frederiks Bresans un Tjerbens Ludvigs Dirbergs. Uzņēmuma 100% īpašnieks ir SIA Saint-Gobain celtniecības produkti.

Otrs lielākais uzņēmums bija SIA Avelon Capital ar 507,9 tūkstošiem eiro. Kompānijas juridiskā adrese ir Rīga, Uriekstes iela 3. Uzņēmuma vienīgā valdes locekle ir Jūlija Mališeva.

Savukārt trešais lielākais uzņēmums bija AS AM Nord ar 100 tūkstošu eiro pamatkapitālu. Kompānijas juridiskā adrese ir Rīga, Kalnciema iela 105 – 44. Kompānijas vienīgais valdes loceklis ir Mārcis Beķers.