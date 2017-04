Samazināto PVN medikamentiem neatcels; meklēs citus risinājumus veselības nozares finansēšanai

Turpmāk netiks skatīts jautājums par samazinātā pievienotās vērtības nodokļa (PVN) atcelšanu medikamentiem, bet meklēts cits risinājums veselības nozares finansēšanai, šodien pēc koalīcijas partneru sēdes žurnālistiem atzina premjers Māris Kučinskis (ZZS).

Viņš stāstīja, ka samazinātā PVN atcelšana medikamentiem bija Latvijas Darba devēju konfederācijas (LDDK) priekšlikums, ko izvērtēja Veselības ministrija (VM) un secināja, ka šāds priekšlikums nav atbalstāms.

Kučinskis atzina, ka līdz ar to veselības aprūpes finansēšanai tiks meklēti citi risinājumi, par kuriem plānots panākt vienošanos šo nedēļu laikā.

Šī jautājuma risināšanai ir izstrādāts laika grafiks - šonedēļ nodokļu reformu vadības darba grupā un nākamnedēļ koalīcijā un Nacionālajā trīspusējās sadarbības padomes sēdē, informēja Kučinskis.

Kā vēstīts, iepriekš Finanšu ministrija (FM) norādīja, ka vērtēs priekšlikumu atcelt samazināto PVN likmi medikamentiem un medicīnisko iekārtu piegādēm.

Finanšu ministres Danas Reizniece-Ozolas (ZZS) padomnieks Jurijs Spiridonovs iepriekš informēja, ka pēc LDDK priekšlikuma saņemšanas FM vērsusies pēc informācijas Valsts ieņēmumu dienestā un secināja, ka no samazinātajām PVN likmēm medikamentiem būtībā iegūstot tikai zāļu tirgotāji.

Kā norādīja Spiridonovs, sākotnējie aprēķini liecinot, ka samazināto PVN likmju atcelšana medikamentiem veselības nozarei nodrošinātu papildu 83 miljonus eiro.

Veselības ministre Anda Čakša papildus līdzekļus veselības nozarei labprātāk ņemtu no jaunajām politikas iniciatīvām atvēlamā finansējuma, nevis no PVN medikamentiem palielināšanas. Ministre šorīt telekanālā LNT gan atteicās detalizēti vērtēt šo ieceri, jo piedāvājums esot vēl jauns, neesot nācis no valdības iekšienes, līdz ar to esot vēl pamatīgi analizējams, īpaši vērtējot tā ietekmi uz medikamentu gala cenu.

Savukārt aptieku īpašnieki un farmaceiti ieceri paaugstināt PVN likmi no 12% līdz 21% uzskata par nepārdomātu, teikts Aptieku īpašnieku asociācijas, Latvijas Farmaceitu biedrības un Aptieku biedrības vēstulē ministru prezidentam Mārim Kučinskim (ZZS), FM un VM.

Biedrību pārstāvji norādījuši, ka Latvijā patlaban jau esot augstākā PVN likme medikamentiem Baltijas valstu vidū - Igaunijā zālēm PVN ir 9%, bet Lietuvā - 5%, aicinot premjeru, FM un VM rūpīgi analizēt citu Eiropas Savienības valstu pieredzi, kuru acīmredzamais mērķis ir medikamentu pieejamības un pakalpojumu kvalitātes celšana, ilgtermiņā samazinot šo valstu budžeta izdevumus veselības aprūpei.