SIA Kurekss jaunas iekārtas iegādē investēs 1,668 miljonus eiro

Noslēdzies Ventspils novada uzņēmuma SIA Kurekss konkurss nepārtrauktas darbības tuneļa tipa zāģmateriālu žāvēšanas kamera ar padevi garenvirzienā, malējo zāģmateriālu žāvēšanai iegādei, liecina paziņojums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

Konkursā saņemti divu pretendentu piedāvājumi, un par uzvarētāju atzīta Zviedrijas kompānija Valutec AB. Pretendenta piedāvātā līgumcena ir 1,668 miljoni eiro. Līguma paredzamais izpildes termiņš ir nākamā gada februāris.

Laikraksts Dienas Bizness pērn rakstīja, ka, investējot aptuveni 20 miljonus eiro, SIA Kurekss īstenojis 21. gadsimtam atbilstošu tehnoloģiju lēcienu.

Pašlaik uzņēmums bauda šo lielo investīciju radītos augļus un ar optimismu lūkojas nākotnē. Tās veiktas vairākos posmos, vislielākais ieguldījums ir 10 milj. eiro Veisto zāģēšanas līnijā, kura uzstādīta 2012. gadā, savukārt pēdējais posms – zāģbaļķu šķirošanas līnijas (ar rentgena sāknēšanas iekārtu) nomaiņa ir veikta pērn.

«Biznesa ābece saka – investē tad, kad nauda ir pieejama un ir lēta. Krīzes laikā pieņemtie lēmumi par 20. gadsimta ražošanas tehnoloģiju (ražo to, kas ir uzdots) nomaiņa ar 21. gadsimta iekārtām (daudzi uzdevumi, bet ražo to, kas ir visizdevīgākais) ir sevi pilnībā attaisnojuši, un arī iegūtais efekts pārsniedz sākotnējās aplēses,» skaidro SIA Kurekss valdes priekšsēdētājs Jānis Apsītis. Šā gadsimta iekārtas ir domājošas, un tām var dot vairākus uzdevumus vienlaikus. Tās, vadoties pēc zāģbaļķa parametriem, pašas atrod ekonomiski izdevīgāko, izejvielu taupošu risinājumu, ko nevar izdarīt faktiski neviens cilvēks. «Iekārtai tiek doti vajadzīgās produkcijas parametri, un tā izvēli izdara automātiski, bez cilvēka iejaukšanās,» stāsta J. Apsītis. Tas ir ļoti svarīgi visiem kokrūpniekiem, jo vismaz 60% no ražošanas izmaksām veido izejvielu – zāģbaļķu – cenas.

SIA Kurekss tika izveidota 1995. gadā kā privāta kompānija ar ierobežotu atbildību. Kompānijas kokzāģētava atrodas netālu no ostas Ventspilī.