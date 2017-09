EK sāk skatīt sūdzību par kases aparātu reformu

Asociācija pieļauj, ka skaidrojumi par dažādiem ar kases aparātu saistītiem jautājumiem EK būs jāsniedz arī tām Latvijas institūcijām, kas ir atbildīgas par kases aparātu reformas izstrādāšanu un ieviešanu.

LTA prezidents Henriks Danusēvičs vasarā EK Izaugsmes ģenerāldirektorātā Briselē skaidroja tirgotāju nostāju par to, ka kases aparātu reformai jābūt efektīvai un tādai, kas neapgrūtinātu mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) darbību Latvijā, kā arī tehnoloģiju ieviešana jāveic par saprātīgām izmaksām. Toreiz LTA informēja Eiropas Komisiju, ka patlaban prasības par kases aparātu nomaiņu pilnībā attiecas tikai uz MVU, bet lielie uzņēmumi uz laiku no tā ir atbrīvoti. Savukārt EK Iekšējā tirgus politikas un pārraudzības daļas vadītājs toreiz konstatēja, ka Latvijas valdība nav informējusi EK par privātās komercsertifikācijas ieviešanu un par atšķirīgas attieksmes noteikšanu atkarībā no uzņēmuma lieluma.

Maija sākumā arī EK viceprezidents Valdis Dombrovskis savā vēstulē LTA uzsvēra, ka «saskaņā ar labas pārvaldības principiem un starptautisko praksi, atbildīgajām institūcijām ir nepieciešams paredzēt atbilstošu pārejas laiku, lai uzņēmumi varētu piemērot savas sistēmas jaunajām normatīvajām prasībām, un šajā gadījumā – lai apgūtu jauno kases aparātu lietošanas prasības un iegādātos jaunus kases apparatus,» tādējādi netieši norādot, ka Latvijas kases aparātu reforma nav labas pārvaldības piemērs.

