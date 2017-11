Latvijas tirgū ienāks jauns mazumtirgotājs

Mazumtirdzniecības ķēde PEPCO, kas šobrīd darbojas vairākās Centrāleiropas valstīs, uzsāks darbību Latvijā – nākamgad plānots atvērt 12 veikalus un līdz 2020. gadam palielināt to skaitu līdz 30, teikts paziņojumā medijiem.

PEPCO ir Eiropas mazumtirdzniecības ķēde, kas nodrošina patērētājus ar apģērbu un precēm mājai par pieejamām cenām. PEPCO ir vairāk nekā 1200 veikalu, kas atrodas Čehijā, Horvātijā, Ungārijā, Polijā, Slovākijā, Slovēnijā, Rumānijā; decembrī plānots arī atvērt pirmo veikalu Lietuvā. Zīmols uzsāka savu darbību 2004. gadā Polijā, un kopš tā laika tas ir guvis lielu interesi no patērētājiem un sācis darboties Centrālajā un Austrumeiropā.

«Esam pārliecināti, ka mūsu piedāvājums piesaistīs vietējo patērētāju interesi,» saka uzņēmuma vadītājs Centrālajā un Austrumeiropā Marcins Stanko (Marcin Stanko).

Plānots, ka pirmie PEPCO veikali tiks atvērti Rīgā 2018. gada martā. Pirmajos 12 mēnešos zīmols plāno atvērt 12 veikalus un līdz 2020. gadam palielināt to skaitu līdz 30. Veikalos tiks nodarbināti vairāk nekā 200 cilvēku, un tie atradīsies dažādās valsts daļās, galvenokārt pilsētās ar vairāk nekā 10 000 iedzīvotājiem. Šobrīd uzņēmums meklē partnerus, kuriem pieder nekustamie īpašumi, lai ilgtermiņā īrētu 500m2 lielas telpas. PEPCO tirdzniecības ķēde neplāno atvērt franšīzes.

PEPCO veikalos iespējams iegādāties bērnu, sieviešu un vīriešu apģērbus, apakšveļu, aksesuārus, rotaļlietas, interjera priekšmetus, tekstilizstrādājumus mājai u. c. preces. Aptuveni 60% no PEPCO sortimenta ir apģērbs (tostarp arī apavi un apakšveļa), un 40% ir mājsaimniecības preces. Šobrīd PEPCO ar savu piedāvājumu bērniem līdz 14 gadu vecumam ir viens no lielākajiem bērnu apģērbu tirgotājiem Centrālajā un Austrumeiropā. Visi produkti tiek izvēlēti tā, lai nodrošinātu pircējiem vislabāko iepirkšanās izvēli par zemām cenām. Mēneša laikā Eiropas PEPCO veikalos tiek veikti gandrīz 11 miljoni darījumu.

Šobrīd PEPCO nodarbina vairāk nekā 11 000 cilvēku septiņās dažādās valstīs.