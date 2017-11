Liepājā attīsta alus dzeršanas kultūru, jo alus ir jaunais vīns

Liepājā durvis apmeklētājiem vēris tā dēvētais «kabatas formāta » alus bārs Miezis un kompānija , kuru atvērusi alus darītava Labietis . Tomēr šī bāra koncepcija atšķiras no pārējiem Labieša bāriem, kur tiek tirgota tikai pašas darītavas produkcija, DB stāsta viens no īpašniekiem Kaspars Čekotins.

«Mēs ar Reini Pļaviņu (Labietis īpašnieks) jau vairāk nekā desmit gadus braukājām uz Liepāju sērfot un kaitot. Kādā brīdī sapratām, ka ir vēlme vakarā kaut kur aiziet, bet tā īsti nav kur. Kādu laiku to visu apdomājām, bet beigu beigās sakrita apstākļi, jo Labietis aizvēra vienu no savām filiālēm Rīgā un palika aukstuma kamera,» atceras Kaspars. Neviens cits to neesot vēlējies ņemt, jo citos bāros jau priekšā ir lielie spēlētāji, kuri maksā par to, lai viņu produkcija tiktu tirgota. Līdz ar to pieņemts lēmums vērt vaļā savu mazo alus bāru.

«Mūsu bāram atšķirībā no citiem Labieša bāriem ir nedaudz cita koncepcija, jo mēs tirgojam tikai tos alus, kuri mums pašiem garšo. Pie mums ir gan vietējo mazo darītavu produkcija, gan arī pasaules klasikas. Kopumā tie ir pāri pa 60 aliem. Sortiments gan visu laiku mainās, jo mēs garšojam un testējam, lai būtu interesanti gan pašiem, gan arī bāra apmeklētājiem. Piedāvājumā nevar būt neviens slikts alus, tāpēc šajā žanrā cenšamies atrast visu to labāko, kas ir pieejams,» uzsver Kaspars. Viņš arī norāda, ka mērķis ir attīstīt alus baudīšanas kultūru, kas pagaidām Latvijā vēl nav, jo alus ir jaunais vīns.

Runājot par apmeklētājiem un mērķauditoriju, Kaspars smejoties norāda, ka mērķauditorija noteikti ir pilngadīgie cilvēki. Tomēr runājot nopietni, viņš atzīmē, ka to ir grūti nodefinēt, jo bāra apmeklētāji ir ļoti dažādi. «Nāk solīdāki kungi, gan vienkārši strādnieki pēc darba. Daudz nāk sievietes, kas man bija pārsteigums, bet ir prieks par to. Katrā ziņā publika ir krāšņa,» norāda Kaspars. Pēc viņa domām, svarīgākais ir, lai cilvēki labi jūtas un vēlas atgriezties. Iestājoties siltajam laikam, plānots atvērt arī terasi. Jāmin, ka bārā visu radījuši pašu rokām. Tā kā telpa ir neliela, interjers bijis ļoti svarīgs. «Man liekas, ka ir izdevies. Gribējās izveidot mājīgu vietu, kur cilvēkiem atnākt un parunāt pie glāzes alus,» piebilst Kaspars.

