Baltic.space atver pop-up veikalu Helsinkos

«baltic.space Helsinku veikals būs laba vieta, kurā redzēt somu un Helsinku viesu attieksmi un reakciju par Baltijas dizainu, tā pieejamību un pievienoto vērtību. Plānots, ka sortiments tiks papildinātas, meklējot īstākos veiksmes stāstus Latvijas pieejamajā dizainā, kas spēj konkurēt ar Somijas vietējo dizainu kvalitātē, cenā, kā arī faktā, ka ir ražots Latvijā,» stāsta E. Stelcere.



Uz Helsinkiem kopā ar AWAKE Collective pārstāvjiem tika izvēlēti tādi zīmoli kā Baiba Ladiga, Yuta un Be-with. Tāpat, Helsinkos varēs atrast Vaidava Ceramics māla traukus, Volfwood aksesuārus no pulksteņu mehāniskiem, porcelāna aksesuārus no Rozenthal Ceramics un traukus no Piebalgas Porcelāna Fabrika, kā arī sudrablietas no VERBA, un koka aksesuāri no BUG Wooden Accessories, ādas aksesuārus no Daiļrade dizains un Pastel ģeometiskos augus. Tāpat, AWAKE Collective ir atrodami veikala līdzdibinātājas Baibas Ripas adījumi, Elīnas Dobeles kurpes un mēbeļu zīmols ar latviskām saknēm uijui.

Igauniju baltic.space pārstāv aksesuāru zīmoli: Darja Popolitova, Seco, Kadri Veesar, Lisa Kroeber, Krantz un Tipitiri, savukārt Lietuvu divi aksesuāru zīmoli Colours of Connection un FreakyFoxx

AWAKE Collective darbojas Helsinku dizaina kvartālā jau no pagājušā gada novembra, piedāvājot ilgspējīgas modes un aksesuārus no Somijas, Vācijas, Igaunijas un Latvijas. Papildus AWAKE Collective darbojas kā mākslas galerija, mainot ekspozīciju reizi mēnesī.

Pop-up veikals Helsinku centrā «Design District Helsinki» Fredrikinkatu 25 darbosies līdz 31.decembrim