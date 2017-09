Degvielas tirgotāji konkurē pat vienā krustojumā

Pēdējo gadu laikā degvielas tirgotāji nekautrējoties būvē jaunas degvielas uzpildes stacijas (DUS) tiešā konkurentu tuvumā, jo notiek sīva cīņa par katru klientu. Īpaši izteikta tā ir korporatīvo klientu vidū. Lielo klientu menedžeri neatlaidīgi uzņēmumiem piedāvā vilinošas atlaides, mēģinot pārspēt esošā piegādātāja piedāvājumu – neskatoties uz to, Latvijas tirgū atgriezies degvielas mazumtirdzniecības zīmols Shell, savukārt nule kā sevi pieteicis jauniņais Kool Latvija. «Latvija ir pārsātināta ar DUS. Konkurence ir ļoti sīva, katrā krustojumā klientam ir 2–3 izvēles, kur uzpildīties. Šajā segmentā nevarētu sūdzēties par konkurences trūkumu,» atzīst degvielas tirgotāja Virši-A Pārdošanas vadītājs Arnis Andrianovs.

Virši-A vistiešāk uz savas ādas izjutuši arī konkurenci vienā krustojumā. Pērn maija beigās Virši-A DUS Raganā, kas burtiskā nozīmē ir pa ceļam autobraucējiem, kuri brauc Rīgas virzienā no Valmieras, pretējā ceļa pusē darbu sāka Circle K DUS, kuru savukārt ērtāk apmeklēt autobraucējiem, kuri dodas virzienā no Rīgas. «Virši-A klienti Raganā pēc Circle K DUS atvēršanās pretējā ceļa pusē sākumā nedaudz pamigrēja, bet tad klientu plūsma nostabilizējās – kopumā pirmajā pusgadā realizētās degvielas apjoms DUS Ragana ir palielinājies par 5,3%, salīdzinot ar to pašu periodu pērn,» norāda A. Andrianovs. Tas ir teju kopējā tirgus izaugsmes apmērā, kas ir 6%.

Neste Latvija mārketinga koordinatore Elīna Līdaka arī apstiprina, ka degvielas tirgu Latvijā joprojām raksturo asa konkurence. DUS skaits valstī ir pietiekošs, tāpēc stacijas tiek būvētas reti un jaunu spēlētāju ienākšana iespējama, pārņemot kādu DUS tīklu vai atsevišķas stacijas.

Virši-A Pārdošanas direktors savukārt atzīmē, ka privātpersonu segments Latvijā ir izlutināts. «Privātpersona Latvijā ir izlutināta, viņai visu vajag ātri, ērti un pa ceļam. Strādājot šim segmentam, ir jābūt atraktīviem veikalā, domājot par sortimenta daudzveidību, novitāti, atlaidēm un loterijām, klientu apkalpošanas servisu un citiem risinājumiem,» viņš saka. Pēc A. Andrianova stāstītā privātpersonām svarīgākā ir atrašanās vieta – klients vēlas, lai DUS ir ikdienas maršrutā, un viņš nebrauks liekus kilometrus, meklējot kur uzpildīties.

Neskatoties uz jau tā piesātināto tirgu, vasaras beigās sevi pieteicis jauns degvielas tirgotājs – SIA Kool Latvija ar pirmo DUS Augšlīgatnē. «Jebkura jauna konkurenta parādīšanās ir apsveicama, jo tas mums pašiem liek nepārtraukti turpināt attīstību, domāt par jauniem produktiem, pakalpojumiem. Konkurence degvielas mazumtirdzniecības tirgū ir ļoti asa, tāpēc ar vienas stacijas atvēršanu, protams, tirgū būtisku izmaiņu nebūs,» norāda Circle K Latvia mazumtirdzniecības vadītājs Viesturs Astičs.

