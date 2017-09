Dzērveni vai uztura bagātinātāju

Latvijā pēdējos trīs gados uztura bagātinātāju ražotāju pulks strauji nav pieaudzis; to pārdošanas apjomi, sekojot pieprasījumam, kāpj, pirmdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

Uztura bagātinātājs ir produkts, kurā koncentrētā veidā ietilpst kādas veselīgas un dabīgas pārtikas vielas. «Lai gan latviešu valodā apzīmējums «uztura bagātinātājs» ļoti labi skan, mums līdz citu valstu pārdošanas apjomiem vēl tāls ceļš ejams. Vidēji pasaulē uztura bagātinātāju tirgus aug par 10% gadā, ASV vēl straujāk. Naskākie uztura bagātinātāju lietotāji ir japāņi, kas šiem produktiem gadā vidēji tērē 400 eiro,» zina stāstīt SIA Lotos Pharma valdes loceklis Kaspars Ivanovs.

Latvijas zaļās farmācijas uzņēmuma Silvanols produktu portfelī ir 44 dažādu veidu uztura bagātinātāji, kas veido 72% no uzņēmuma kopējā produktu portfeļa. Silvanols produktu noieta tirgus katru gadu paplašinās, un pašreiz, ieskaitot Baltijas valstis, tie ir pieejami 29 zemēs, tostarp Spānijā, Francijā, Čehijā, Krievijā, Kazahstānā, Azerbaidžānā. Tikmēr pirms pieciem gadiem dibinātā SIA Lotos Pharma, kas nodarbojas ar uztura bagātinātāju un medicīnas ierīču ražošanu, pirmajā darbības gadā realizēja 50 tūkst. uztura bagātinātāju iepakojumus gadā, bet šogad 400 tūkst., un puse no produktiem tiek eksportēta uz deviņām valstīm. «Mani neinteresē veidot kopijas, es radu jauns produktus, kas, protams, atbilstoši pieprasījuma tendencēm tirgum ir nepieciešami,» klāsta K. Ivanovs.

«Cilvēki bieži meklē dabīgas alternatīvas dažādām zālēm, lai tā varētu samazināt sintētisko zāļu patēriņu. Īpaši pieprasīti ir uztura bagātinātāji imunitātes stiprināšanai, enerģijai un organisma attīrīšanai. Priecē, ka tirgū sāk parādīties vitamīnu un minerālvielu kompleksi no augu ekstraktiem, kas ir bioloģiski sertificēti un ar augstu bioaktivitāti,» stāsta SIA Cintamani Baltic (veikalu tīkls Biotēka) zīmolu vadītāja Vineta Vītiņa. Viņa novērojusi, ka cilvēki arvien biežāk dod priekšroku dabīgiem, sertificētiem produktiem, tostarp arī uztura bagātinātāju jomā, kā rezultātā šāda piedāvājuma klāsts veikalos Biotēka pēdējos trīs gados ir palielinājies, un to tirdzniecība veido aptuveni 18% no veikalu apgrozījuma.

