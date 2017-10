Izgriezt pogas lielveikaliem

Par šo projektu virzību un plāniem stāsta jaunais Rīgas Centrāltirgus (RCT) valdes priekšsēdētājs Artis Druvinieks. Viņš plāno izveidot modernu tirgu, īpašu uzsvaru liekot uz kultūras sadaļu.



Fragments no intervijas, kas publicēta 20. oktobra laikrakstā Dienas Bizness:



RCT vadītāja amatā tikāt izvēlēts sīvā konkursā no 19 pretendentiem. Kas būs jūsu galvenās prioritātes?

Tas ir labs izaicinājums sev pašam, zinot, cik šī vide ir sensitīva un cik daudz kaislību virmo ap tirgu. Protams, tas nebija vienkāršs lēmums, bet nevienu brīdi nenožēloju. Runājot par izaicinājumiem, jāņem vērā vairāki faktori. RCT gandrīz visas ēkas ir vēstures pieminekļi, un tas nav mazsvarīgi. Jārēķinās, ka mēs nevaram vienkārši risināt šos jautājumus, tie ir komplicēti. Jārēķinās ar to, lai mēs būtu interesanti Rīgas viesiem, tajā pašā laikā nedrīkstam pazaudēt rīdzinieku interesi. Mums ir liela konkurence – savas pozīcijas diezgan stingri iekarojuši lielveikali ar saviem piedāvājumiem. Tas ir mūsu izaicinājums – pierādīt rīdziniekiem, ka tirgus var piedāvāt plašāku, interesantāku sortimentu. Un to nevar noliegt, ka šobrīd piedāvājam plašāko sortimentu Rīgā.

Tos pircējus, kas iet uz lielveikaliem, vēlaties atgriezt pie iepirkšanās tirgū?

Noteikti. Lielveikals vairāk ir gadsimta nodeva – ērti, vienmēr pieejami, kā viņi paši definē – vienmēr pa ceļam uz mājām. Bet es teiktu, ka neviens nav atcēlis tiešo kontaktu ar pircēju. Tirgū tas ir izteiktāks un interesantāks pašam pircējam. Tas kolorīts, ko varam piedāvāt, ir saistošāks. Mans plāns ir izveidot tirgu par modernu tirgu. Sauksim to par sintēzi – tirgus un atpūtas vietas sintēzi. Lai cilvēks, kurš varbūt nav vēlējies nākt kaut ko nopirkt, varētu iekļaut tirgus apmeklējumu pastaigā pa Vecrīgu. Ņemot vērā visus nākotnes projektus, tajā skaitā Rail Baltica, kas paredz nojaukt uzbērumu, manuprāt, šī robeža starp Vecrīgu un tirgu tiks zināmā mērā nojaukta, līdz ar to tā būs vienota zona un cilvēkiem būs ērti iekļaut savā pastaigu maršrutā Centrāltirgu. Līdz ar to prioritāte – izveidot tirgu kā pietiekami modernu, bet tajā pašā laikā ar savu kolorītu un tradīcijām. Jāņem vērā fakts, ka ar katru gadu palielinās tūristu daudzums un Rīgas Centrāltirgus iekļauts viņu maršrutā kā interesants objekts. Nav noslēpums, ka RCT ir lielākais Eiropā, līdz ar to šī interese ir palielināta. Mēs vēlamies šeit izveidot informācijas centru, lai būtu vieglāk orientēties tirgū, un ceru, ka 2018. gadā to izdarīsim. Plānojam izveidot arī muzeju.

Vai šīs būs svarīgākās lietas, ko darīsiet?

Nebūt ne. Šī ir kultūras daļa. Tajā pašā laikā mums ir pietiekami ambiciozi plāni saistībā ar ekonomisko daļu. Jau zināmu laiku ir slēgts Gastronomijas paviljons, kur notiek rekonstrukcija. Pēc tā atvēršanas šis paviljons kļūs par modernāko tirgū, jo tas būs pilnvērtīgi izremonēts un renovēts. Pašlaik izvērtējam konceptu, ko gribam redzēt šajā paviljonā. Kādreiz Gastronomijas paviljonā varēja iegādāties ļoti atšķirīgas lietas, ieskaitot blūzes un bikses, kas mūsu konceptā neierakstās. Līdz ar to izveidoti iekšējie noteikumi, ko centīsimies īstenot, vienojoties ar īrniekiem par vietām un izkārtojumu. Šajā paviljonā vairs nebūs liela diskomforta, bet būs gastronomija un bakaleja, ienāks tādi preču piegādātāji, kuri līdz šim vēl nav bijuši tirgū, piemēram, Dimdiņi.

