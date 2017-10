Jelgavā atvērts vēl viens «top!» veikals

AS «LPB» tirdzniecības direktore Vineta Priedniece norāda, ka uzņēmums attiecīgo tirdzniecības vietu iegādājas izsolē, pirms veikala atklāšanas veikts kosmētiskais remonts, bet tuvākajā nākotnē noteikti plānoti lielāki rekonstrukcijas darbi, pielāgojot veikalu gan pircējiem, gan darbiniekiem.

AS «LPB» ir viens no veiklu tīkla «top!» 20 partneriem, no kuriem Jelgavā darbojas AS «LPB» un SIA «Mārksmens», kopumā nodrošinot vairāk nekā 100 darbavietu. Jaunatvērtais veikals atrodas Kristapa Helmaņa ielā 1, un ir jau sestais veikals Jelgavā ar «top!» zīmolu.

I. Priedīte stāsta, ka šogad veikalu tīklā «top!» ir atvērti 39 veikali visā Latvijā, kas kopskaitā nu jau ir 267.



AS «LPB» kopumā atvēris 12 vietējos veikalus «top!» un 29 «mini top!» visā Latvijā – Liepājā, Aizputē, Grobiņā, Priekulē, Pāvilostā, Vaiņodē, Brocēnos, Bunkā, Cīravā, Dubeņos, Kalvenē, Kazdangā, Krotē, Medzē, Nīcā, Saldū, Vērgalē un Jelgavā.

Veikalu tīkls «top!» ir lielākais Latvijas uzņēmējiem piederošais veikalu tīkls, kā arī trešais lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls Latvijā. Ar preču zīmi «top!» Latvijā šobrīd darbojas 267 pārtikas veikali, no tiem 143 «top!» un 124 «mini top!», kuri pieder 20 vietējiem uzņēmumiem: SIA «Firma Madara 89», AS «LPB», AS «Diāna», SIA «Lars Limited», SIA «Gabriēla», SIA «Dekšņi», SIA «Mārksmens», SIA «Madara 93», SIA «AA & Co», SIA «Krista-A», AS «Roga-Agro», SIA «ESSA», SIA «G.A.L.», SIA «Lekon», SIA «Ogres Prestižs», SIA «Pārtikas veikalu grupa», SIA «Oregano», SIA «SP», SIA «Palmas-S» un SIA «LM Jūrmala». Kopumā tiek nodrošināts vairāk nekā 3500 darbavietu, atbalstot vietējos ražotājus un piegādātājus visā Latvijā.