Jysk Baltijā un Baltkrievijā plāno investēt 40 miljonus eiro

Jysk uzņēmuma pārstāve Baltijas un Baltkrievijas tirgū - SIA Do It direktore Dace Zundure papildina, ka tuvāko piecu gadu laikā plānots augt dubultstrauji: no pašlaik kopumā esošajiem 34 Jysk veikaliem Baltijas valstīs un Baltkrievijā to skaitu audzēt līdz 70. Lielāko tiesu šī izaugsme notiks uz Baltkrievijas tirgus iekarošanas rēķina.

Šo plānu īstenošanā Baltijas reģionā un Baltkrievijā Jysk plāno investēt ap 40 miljoniem eiro. Uzņēmuma pārliecību par biznesa attīstības perspektīvu stiprina arī norises ekonomikā. «Pašlaik ir vērojama pozitīva ekonomikas izaugsme. Šogad, piemēram, mūsu valstī novērojām straujāko ekonomikas izaugsmes tempu pēdējo trīs gadu laikā, līdz ar to aug arī iedzīvotāju labklājības līmenis un viņiem ir daudz pozitīvāks skats uz savu nākotni. Tas pozitīvi ietekmē ne tikai ikdienā nepieciešamo preču tirdzniecību, iedzīvotāji vēlas arī uzlabot savus dzīves apstākļus un iegulda līdzekļus arī ilgtermiņa lietošanas preču iegādē. Par to liecina jaunākie statistikas dati par mazumtirdzniecības apgrozījumu: 2017. gada jūlijā novērots, ka gada laikā pārtikas preču mazumtirdzniecības apjoms Latvijā palielinājās par 4,6 %, bet nepārtikas preču mazumtirdzniecība pieauga par 3,3 %. Ja vēl arī mūsu valsts iedzīvotājiem ar zemākiem ienākumiem tiks 4atvieglots nodokļu slogs, arī mūsu biznesā būs paredzamas pozitīvas tendences,» saka D. Zundure.

Pašlaik Jysk Vācijas uzņēmums Dänisches Bettenlager gatavojas ieiet Dienvidamerikas tirgū, un Čīle būs pirmā valsts šai reģionā, kur tiks atvērts Jysk veikals.