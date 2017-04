Lietuvas valdība atbalsta alkohola tirdzniecības stundu saīsināšanu

Lietuvas valdība principiāli atbalstījusi ierosinājumu vēl vairāk ierobežot alkohola tirdzniecības stundas un aizliegt alkohola reklāmu.

Lietuvas premjerministrs Sauļus Skvernelis paziņoja, ka valdība ir spējusi rast kompromisu šajā jautājumā.

Valdība principiāli apstiprināja noteiktus jaunus ierobežojumus, kas pašlaik tiek izskatīti parlamentā, piemēram, alkohola tirdzniecību svētdienās atļaut no pulksten 10 līdz 15, bet pirmdienās-sestdienās - no pulksten 10 līdz 20. Pašlaik mazumtirdzniecības veikalos Lietuvā alkoholiskos dzērienus var iegādāties katru dienu no pulksten 8 līdz 22.

Valdības «lēmums ir patiešām līdzsvarots. Mēs panācām maksimālu kompromisu starp pieejamības ierobežošanu un alkoholisma sekām no vienas puses un nekaitēšanu uzņēmējdarbībai un ekonomikai no otras puses. Tam ir jābūt līdzsvarā,» žurnālistiem sacīja Skvernelis.

«Domāju, ka līdz nākamajai sēdei mēs spēsim vienoties par visu, un, ja mēs nevienosimies, veselības ministram būs pēdējais vārds un mēs iesniegsim savus secinājumus Seimā,» viņš klāstīja.

Lietuvas valdība atbalstīja ierosinājumu no 2018.gada noteikt pilnīgu alkohola reklāmas aizliegumu. Šāds termiņš noteikts, lai uzņēmumiem būtu laiks tam sagatavoties.

Vienlaikus valdība noteica, ka parlamentam nevajadzētu noteikt īpašus nosacījumus alkohola tirdzniecībai veikalos vismaz līdz laikam, kamēr nav izvērtēta iespējamība alkoholu tirgot tikai specializētajos veikalos.

Izskatīšanai Lietuvas parlamentā ir iesniegtas divas likumdošanas paketes. Ierosinātie pasākumi paredz specializētu alkohola veikalu izveidi, minimālā vecuma alkohola iegādei celšanu un stundu, kurās drīkst tirgot alkoholu, saīsināšana. Tāpat parlamentā tiek izskatīts projekts, kas paredz aizliegt alkohola reklāmu.