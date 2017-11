Veikalu tīkls top! paplašinās

«Iepriekš šajā ēkā arī atradās pārtikas veikals, kura tirdzniecības zāli paplašinājām, pielāgojot darbinieku un pircēju ērtībām. Jaunizbūvētā maizes ceptuve darbu sāks, tiklīdz būsim atraduši kvalificētus darbiniekus. Gandarījums par paveikto šogad – šis ir 28. veikals «top!», ko esam atvēruši. Turklāt prieks, ka tiekam arī novērtēti, kas motivē turpināt darboties un attīstīties. Nupat novembra sākumā saņēmām apbalvojumu nominācijā «Lielākais nodokļu maksātājs Smiltenes novada pašvaldības budžetā 2016.gadā»,» komentē SIA «Firma Madara 89» mazumtirdzniecības direktors Sandis Muižarājs, norādot, ka šogad valsts svētku laikā plānots vēl atvērt veikalu Cēsīs.

Jaunatvērtais veikals Mālpilī atrodas Pirts ielā. Šobrīd SIA «Firma Madara 89» pieder 88 vietējie veikali «top!» – 51 «mini top!» un 37 «top!» – visā Latvijā, kopumā nodrošinot 1400 darbavietas.

SIA «Firma Madara 89» ir vietējā veikalu tīkla «top!» lielākais partneris. Uzņēmums šā gada sākumā atzīts par 2016.gada lielāko nodokļu maksātāju Vidzemes plānošanas reģionā lielo nodokļu maksātāju grupā, kā arī aptaujā «TOP darba devējs 2016» ieguvis novērtējumu kā trešais labākais darba devējs Vidzemes reģionā.

Savukārt veikalu tīklā «top!» kopumā šogad atvērti 40 veikali visā Latvijā, kas kopskaitā ir 268.

Veikalu tīkls «top!» ir lielākais Latvijas uzņēmējiem piederošais veikalu tīkls, kā arī trešais lielākais mazumtirdzniecības veikalu tīkls Latvijā. Ar preču zīmi «top!» Latvijā šobrīd darbojas 268 pārtikas veikali, no tiem 145 «top!» un 123 «mini top!», kuri pieder 20 vietējiem uzņēmumiem: SIA «Firma Madara 89», AS «LPB», AS «Diāna», SIA «Lars Limited», SIA «Gabriēla», SIA «Dekšņi», SIA «Mārksmens», SIA «Madara 93», SIA «AA & Co», SIA «Krista-A», AS «Roga-Agro», SIA «ESSA», SIA «G.A.L.», SIA «Lekon», SIA «Ogres Prestižs», SIA «Pārtikas veikalu grupa», SIA «Oregano», SIA «SP», SIA «Palmas-S» un SIA «LM Jūrmala».