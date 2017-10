Allažu pansionāts seko pasaules tendencēm; ieguldīs 350 tūkstošus eiro

Biedrība sākotnējam finansējumam izmantojusi pašu līdzekļus, turpmākajai attīstībai paredzēts piesaistīt investorus, ES finansējumu, ziedojumus, kā arī novirzīt visus ieņēmumus no pansionāta darbības.

«Eiropas Savienībā sabiedrība noveco, tādēļ pieprasījums pēc sociālās aprūpes vai pansionātu pakalpojumiem tuvākā un tālākā nākotnē varētu tikai pieaugt,» vērtē Agnese Valdena, SAC Allaži vadītāja.

No četrām nozīmīgākajām ēkām SAC savai darbībai pašlaik izmanto vienu – 2009.gadā celtu ēku. Pārējās ēkas nav tik labā stāvoklī. «Visu teritoriju un ēkas paredzēts renovēt, ieguldot šī objekta attīstībā, lai kļūtu par multifunkcionālu centru, kas iekļautu gan mūsdienīgu sociālo aprūpi, gan rehabilitācijas pakalpojumus, kam bieži ir noteicoša loma senioru atveseļošanās posmā pēc operācijām,» nākotnes plānus pauž A. Valdena, piebilstot: «Klientiem piedāvājam iespēju šurp ņemt savus mājdzīvniekus – arī tiem nodrošināsim aprūpi. Šādu iespēju piedāvājam vienīgie Latvijā, tas ir viens no jauniem virzieniem pasaulē. Dzīvnieku pozitīvā ietekme uz cilvēku atveseļošanās posmā, kā arī to nomierinošā un laimes hormona veicinošā ietekme ir jau sen zināma, taču tikai pēdējos gados to novērtējuši arī senioru aprūpē.»

Jau šogad paredzēts pabeigt vēl vienas ēkas remontu un uzsākt darbu, kā arī uzsākt aprūpes mājās pakalpojuma sniegšanu. Turpmākajās attīstības kārtās paredzēts izveidot sociālos dzīvokļus pašvaldības vajadzībām, izveidot rehabilitācijas centru, uzsāks darboties centralizēta virtuve, kas darbosies arī kā mācību virtuve - izglītos skolēnus, seniorus un citus interesentus par veselīgu ēdienu pagatavošanu.



SAC Allaži radījis darba vietas un devis iespēju strādāt daļai no bijušajiem darbiniekiem, kas dzīvo Allažu novadā. SAC pakalpojumā iekļauta 24 stundu aprūpe, nodrošinot pamata medicīnisko aprūpi, četrreizēja ēdināšana, medikamenti un viss, kas nepieciešams pilnvērtīgai dzīvei un māju sajūtai. Allažu pansionātā vieta maksā 500 eiro mēnesī, kas ir standarta vidējā maksa pašvaldību pansionātos.

Vēsturiski Allažu pansionāta vecākā ēka pie ceļa ir bijis krogs – saucās Stīverkrogs, kas vēstures liecībās minēts jau 1638.gadā. Tikai 1947.gadā tur tika ierīkots pansionāts personām ar garīgiem traucējumiem, kas 2016.gadā tika likvidēts.