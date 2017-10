Arī grāmatvedības nākotne ir mākonī

Tā vietā, lai ar roku pildītu visus procesus, kas ir nepieciešami, lai pa durvīm ievestu jaunu klientu, to var izdarīt automātiski; tehnoloģija ir kalps, nevis kungs

Kā neaiziet pa «Kodak taku», pieredzē dalās kompānijas Practice Ignition (Austrālija) grāmatvedības un stratēģisko partnerību vadītājs Trents Maklarens (Trent McLaren). Rīgā viņš viesojās ikgadējā Grāmatvedības forumā.



Fragments no intervijas:



Jūsu kompānijas nosaukums ar vēsti par proaktīvu piešķilšanu itin labi piestāvētu mafinu ceptuvei vai kafijas grauzdētavai. Kā tas raksturo jūsu biznesu un grāmatvedību?

Pilnīgi iespējams, ka tas piestāvētu mafiniem, bet mūsu gadījumā tas nozīmē jaunas jaudas piešķilšanu jūsu darbam, konkrēti – grāmatvedībai. Nosaukums atspoguļo to, ko mēs mēģinām darīt ar grāmatvedību globālā mērogā.

Tā kā jūs neesat «Smits-un-kaut-kas», tad acīmredzot jums ir kaut kas jauns sakāms. Bet vai jūs esat kādas tendences līderi, vai arī jūs sekojat kādai tendencei?

Practice Ignition tika dibināta, lai palīdzētu grāmatvedības kompānijām būt inovatīvākām to darbā – piemērot sava biznesa procesus un saziņu ar klientiem tā, kā tas līdz šim nekad nav ticis darīts. Lielākā daļa grāmatvedības firmu lieto Word un līdzīgus dokumentus un ļoti daudz roku darba, bet mēs ļaujam to visu digitalizēt, mainīt saknē to, kā viņi sazinās ar klientiem, audzēt viņu biznesu vairākkārtīgi un vienkārši būt graujoši inovatīviem.

Mēs cenšamies aptvert, kas ir tas, kas virza pašreizējās debates industrijā. Vai tā ir tendences līderība? Noteikti. Pašlaik ikviena graujoši progresējoša grāmatvedības kompānija lieto Practice Ignition.

Tātad Practice Ignition ir platforma?

Jā, tā ir programmatūra kā pakalpojums (SaaS), un tas ir mākonī. Jebkurš jebkur pasaulē to var lietot.

Austrāļu akcenta tam nav?

(Smejas.) Nē, platformai nav. Tur viss ir angliski, un tas varētu būt vienīgais ierobežojums kādam, kurš angliski nesaprot. Bet tas principā neapgrūtina lietojumu, jo ievietot un izmantot jau jūs tai platformā varat savus oriģinālos dokumentus jebkurā valodā.

Bet kāpēc Austrālija? Kāpēc kaut kur citur tik noderīga inovācija nav izgudrota?

Pirmām kārtām Austrālija ir tiešām progresīva tieši grāmatvedības pakalpojumu industrijā, jo mums grāmatvedībā strauji attīstījās mākoņpakalpojumi – mākoņgrāmatvedība. QuickBooks un Xero bija divas graujošas mākoņgrāmatvedības inovācijas mūsu industrijā.

Specifiski Austrālijā, kad nu sevi bija pieteikusi mākoņgrāmatvedība, tu vienkārši vairs nespēji turpināt savu darbu, it kā nekas nebūtu noticis. Un tas līdz ar jauno vidi padarīja iespējamu arī Practice Ignition rašanos. Tā kā mākoņgrāmatvedība tagad izplatās Lielbritānijā un ASV, arī tur rodas attiecīga vide un mums – iespēja progresīvām grāmatvedības kompānijām nodrošināt to sniegto pakalpojumu un klientu piesaistes plūdenumu (streamline).



Visu interviju Arī grāmatvedības nākotne ir mākonī lasiet 6. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.



LASI ARĪ:



Grāmatvežus izaicina digitalizācija un nodokļu reforma

Viedoklis: Grāmatvedis – korupcijas apkarotājs?