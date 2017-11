Biznesa partneru ceļi šķiras

Valsts finanšu institūcija Altum tiesas ceļā cenšas atgūt daļu no 3,2 miljoniem eiro, ko savulaik uzņēmējam Viesturam Tamužam piederošās AS Eko investors pārvaldītajā komandītsabiedrībā Otrais Eko fonds ieguldīja tās priekštece Latvijas Garantiju aģentūra (LGA).

Savukārt V. Tamuža biznesa partneris, bijušais AS Eko investors vadības komandas pārstāvis, bet tagad tās mazākuma akcionārs Māris Simanovičs laikrakstam atzīst, ka izvērtē iespēju vērsties tiesā pret Eko investors bijušo un esošo vadību, jo, viņaprāt, kādreiz sekmīgais uzņēmums tagad tiek pārvērts par «čaulas uzņēmumu». Laikrakstam Dienas Bizness neizdevās sazināties ar uzņēmēju V. Tamužu, kas neatbildēja nedz uz telefona zvanu, nedz viņam sūtīto īsziņu ar jautājumiem.

V. Tamužam laikraksts vēlējās pajautāt, kā viņš vērtē situāciju, ka valsts no viņa dibinātā investīciju fonda Eko investors nevar atgūt tajā ieguldīto naudu vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā, šo pašu jautājumu uzdodot arī M. Simanovičam.

Iepriekš (10.10.2017) DB jau rakstīja, ka Eko Investors īpašnieks V. Tamužs Altum tiesvedību pret Eko investoru skaidro kā strīdu par abu pušu savstarpējā līguma interpretācijām, nevis par naudas atmaksu. Arī Eko investors valdes loceklis Jānis Pūķis šajā publikācijā norādīja, ka tiesvedība noris starp vairākiem fonda biedriem, taču tā skar vienīgi atsevišķu fonda līguma noteikumu interpretāciju un nav saistīta ar finansējuma izlietošanu, kas, pēc viņa uzskatiem, veikta atbilstoši fonda līguma noteikumiem.

«Jāatzīst, ka Eko investorā esmu mazākuma akcionārs, un jau kādus pēdējos četrus gadus neko tur nedaru. Līdz ar to teikšu, ka man ir nepatīkams pārsteigums, ka Pūķis (Jānis Pūķis, pašlaik AS Eko investors vienīgais valdes loceklis, tiesības pārstāvēt atsevišķi – red.), jaunais akcionārs, un bijusī padome Eko investoru no sekmīga investīciju riska kapitāla uzņēmuma ir pārvērtuši vienkārši par «čaulas uzņēmumu». Katrā ziņā mani advokāti izvērtē iespēju vērsties tiesā pret bijušo uzņēmuma vadību un esošo vadību par visu, kas ir izdarīts pēdējā gada laikā. Šis uzņēmums… Bilance, kā saka, ir iztīrīta «līdz nullei». Neņemot vērā ne manas mazākuma akcionāra intereses, ne acīmredzot Altum intereses,» laikrakstam sacīja M. Simanovičs.

Visu rakstu Biznesa partneru ceļi šķiras lasiet 6. novembra laikrakstā Dienas Bizness.