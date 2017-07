Čakša: Vēlamies no veselības aprūpes sistēmas izņemt starpniekus, kas pelna uz sistēmas rēķina

Mūsu konceptuālajā ziņojumā piecas lapas ir veltītas dažādiem rādītājiem, gan saistībā ar pacientu veselības stāvokļa uzlabojumu, gan organizāciju pārvaldību un efektivitāti. Mēs vēlamies no veselības aprūpes sistēmas izņemt ārā dažādus starpniekus, kas pašlaik pelna uz sistēmas rēķina, intervijā laikrakstam Dienas Bizness saka veselības ministre Anda Čakša.

Ministre paskaidro, ka runa ir par dažādiem pakalpojumiem, kuru iepirkumos valsts pārmaksā, piemēram, dažādi tehnoloģiju iepirkumi.

Fragments no intervijas

Sociālie partneri vairākkārt ir norādījuši, ka tiem nepatīk nodokļu reformas sasaiste ar finansējuma palielināšanu veselības aprūpei. Tāpat tiek teikts, ka šis palielinājums jāmeklē nozares iekšienē? Cik, jūsuprāt, iespējams atrast nozares iekšienē, efektivizējot sistēmu?

Tādus ierosinājumus esmu dzirdējusi neskaitāmas reizes. Un jebkurā sistēmā var atrast vēl papildus 10%. Arī veselības aprūpē, centralizējot iepirkumus, uzlabojot pārvaldību, kādus 80 miljonus eiro būtu iespējams atrast.

Bet tie nav 800 miljoni eiro.

Noteikti nē. Manā skatījumā finansējums veselībai noteikti jāskata kontekstā ar nodokļu reformu.



Vai līdzekļus iespējams atrast, arī optimizējot slimnīcu tīklu?

Jāsaka, šajā jomā jau ir izdarīts ļoti daudz. Pašlaik mēs speram nākamo soli un runājam par pašvaldību sadarbības teritorijām, kur centrā ir reģionālā slimnīcā un apkārt sadarbības slimnīcas. Jo ir jākoncentrē gan cilvēkresursi, gan tehnoloģijas. Tātad mēs paliekam pie astoņām reģionālajām slimnīcām, un samazināsim otrā līmeņa slimnīcu skaitu, bet palielināsim pirmā līmeņa slimnīcu pieejamību.



Vai pašlaik visi pakalpojumi, kurus valsts iepērk no pašvaldību slimnīcām, ir pietiekami kvalitatīvi un vai ir ekonomisks pamatojums tos visus iepirkt?

Tam, ko iepērk, ir ekonomisks pamatojums. Taču nenoliedzami dažādām slimnīcām ir dažādi rezultatīvie rādītāji. Mēs pašlaik auditējam dažādus pakalpojumus, piemēram, dzemdniecību, insulta vienības, mirstību pēc miokarda insulta dažādās slimnīcās.



Vai šā audita rezultātā valsts varētu no kādām slimnīcām atsevišķus pakalpojumus vairs neiepirkt?

Insulta vienību pakalpojumus mēs noteikti turpināsim iepirkt visus un, ja kādās vietās ir kvalitātes problēmas, tad sniegsim nepieciešamo palīdzību, lai to uzlabotu. Bet cita veida pakalpojumus, kas neatbilst kvalitātei, mēs varētu vairs neiepirkt.

