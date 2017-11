Daļā Latvijas Pasta nodaļu novembrī strādās papildu darbinieki

Gada nogale tradicionāli ir noslogotākais periods pasta uzņēmumiem visā pasaulē, jo sūtījumu apjoms pieaug vairākkārt. Tuvojoties intensīvajam darba posmam, Latvijas Pasts novembrī paplašina to pasta nodaļu skaitu, kur piesaistīti papildu darbinieki sūtījumu izsniegšanai un izveidotas t.s. ātrās kases, informē Latvijas Pasta Sabiedrisko attiecību speciāliste Vineta Danielsone.

No 1.novembra ātrās kases darbosies 30 lielākajās un apmeklētākajās pasta nodaļās Rīgā un Zemgalē, savukārt no 15.novembra vēl deviņās nodaļās Kurzemē, Latgalē un Vidzemē. Savukārt 20 pasta nodaļām pagarināts darba laiks sestdienās.

No 1.novembra ātrās kases darbojas 30 Rīgas, Pierīgas, Bauskas, Dobeles, Jelgavas, Jēkabpils un Ogres pasta nodaļās, savukārt, sākot ar 15.novembri, tās būs atvērtas arī Alūksnē, Cēsīs, Daugavpilī, Gulbenē, Liepājā, Madonā, Rēzeknē un Valmierā, sūtījumu ātrāku izsniegšanu nodrošinot kopumā 39 pasta nodaļās. Patlaban plānots, ka ātrās kases strādās līdz gada beigām, bet nepieciešamības gadījumā to darbības termiņš tiks pagarināts.

Izmantojot ātro kasi, kurā klientu apmeklētākajās stundās katru darbdienu nav pieejami citi pakalpojumi, var saņemt ierakstītas vēstules, sīkpakas un pakas, kam nav nepieciešama muitas nodokļa un pēcmaksas iekasēšana.

Papildus tam, no 1.novembra līdz gada beigām deviņās Zemgales pasta nodaļās un no 15.novembra astoņās Latgales pasta nodaļās mainīts darba laiks, sestdienās pagarinot to par vairākām stundām.



V. Danielsone atgādina, ka ātrās kases jau kopš oktobra tika izveidotas 18 noslogotākajās Rīgas, Pierīgas, Jelgavas un Jēkabpils pasta nodaļās. Analizējot aktuālo situāciju sūtījumu pieņemšanā un izsniegšanā, tiks izvērtēta nepieciešamība īstenot papildu izmaiņas klientu apkalpošanas uzlabošanai pasta nodaļās arī decembrī.

Latvijas Pasts nodrošina plašāko pasta pakalpojumu pieejamību visā Latvijas teritorijā, uzturot vairāk nekā 600 pasta pakalpojumu sniegšanas vietu.