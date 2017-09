Elizabetes ielā Rīgā plāno atvērt Radisson RED zīmola viesnīcu

Starptautiskā viesnīcu grupa The Rezidor Hotel Group līdz 2020.gadam Rīgā plānot atvērt jaunu Radisson RED zīmola viesnīcu, informēja viesnīcu grupas pārstāvji.

Aģentūra LETA šā gada martā jau vēstīja, ka nākamo trīs gadu laikā viesnīcu grupa Carlson Rezidor Hotel Group plāno Rīgā atvērt vēl vienu no tās pārstāvēto zīmolu - Quorvus Collection, Radisson RED vai Prizeotel viesnīcām.

Jaunā viesnīca ar 220 numuriņiem būs pirmā Radisson RED zīmola viesnīca Latvijā, kas ir viesnīcu grupas Carlson Rezidor Hotel Group jaunais dzīvesstila zīmols tā sauktās millenials paaudzes ceļotājiem. Radisson RED viesnīca Rīgā tiks atvērta sadarbībā ar nekustamo īpašumu pārvaldītāju Astor Group.

The Rezidor Hotel Group izpilddirektora vietnieks un galvenais attīstības speciālists Elijs Junjes norāda, ka Rīgā gaidāmā Radisson Red zīmola viesnīca pastiprinās viesnīcu grupas klātbūtni tirgū un tās dominējošo pozīciju Baltijas valstīs.

Astor Group pārstāvis Jižaku Rubaņenko uzver, ka Radisson Red zīmols labi iederēsies uzņēmuma esošajā viesnīcu portfelī un Rīgā nodrošinās jaunu, modernu un aizraujošu viesnīcas konceptu. Turklāt, pēc Rubaņenko teiktā, viesnīcai izvēlēta lieliska atrašanās vieta, kas ir tuvu svarīgākajiem tirgotājiem un pakalpojumu sniedzējiem, kā arī tūristu apskates vietām.

Zīmola Radisson RED Riga viesnīca atradīsies Elizabetes ielā, netālu no dzelzceļa stacijas un aptuveni desmit kilometru attālumā no starptautiskās lidostas Rīga. Tāpat viesnīca būs piecu minūšu gājiena attālumā no Rīgas vēsturiskā centra, kas iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā tam raksturīgās Jūgendstila un 19.gadsimta koka arhitektūras dēļ.

The Rezidor Hotel Group portfelī ir 480 viesnīcas vairāk nekā 80 pasaules valstīs un tā pārvalda Radisson Blu un Park Inn by Radisson zīmolu viesnīcas Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā.

The Rezidor Hotel Group un tās viesnīcu zīmoli nodarbina 43 700 cilvēkus Eiropā, Tuvajos Austrumos un Āfrikā. Uzņēmuma galvenais birojs atrodas Beļģijas galvaspilsētā Briselē.

The Rezidor Hotel Group atrodas viesnīcu grupas Carlson Rezidor Hotel Group sastāvā. Carlson Rezidor Hotel Group pārstāv Radisson RED, Quorvus Collection, Radisson Blu, Radisson, Park Plaza, Park Inn by Radisson un Country Inns & Suites viesnīcu zīmolus.

The Rezidor Hotel Group kopā ar Carlson Rezidor Hotel Group viesnīcu zīmolu Radisson RED, līdz ar augstas klases viesnīcu zīmolu Quorvous Collection atklāja 2014.gadā. Savukārt 2016.gadā The Rezidor Hotel Group iegādājās 49% no prizeotel viesnīcu zīmola.

Carlson Rezidor Hotel Group ir viens no pasaulē lielākajiem viesnīcu uzņēmumiem. Tam ir apmēram 1400 viesnīcu, kas ir atvērtas vai izveides procesā, kopumā 115 valstīs.