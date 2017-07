Glancētais kempinga radinieks glempings

Kempings var būt nolaista būdele, telšu vietas dubļainā pļavā un pāri plūstošas sausās tualetes nekurienes vidū, bet var būt arī arhitekta projektēta mini māja vai dizainvārda cienīga telts ar visām ērtībām. Vienīgais kopīgais tad tiem ir atrašanās nekurienes vidū, bet pat tas vairs nav noteicošais. Laipni lūgti glampingā!

Jaundarinātais angļu vārds glamping ir veidots, saliekot kopā glamour un camping, – tātad tāds glancēts kempings. Kā skaidro glamping.com, vietne, kas skaļi un braši tirgū virza šāda veida naktsmītnes, «tradicionāls kempings var būt auksts, slapjš un vienkārši neērts; glamping savukārt piedāvā to pašu tuvību dabai, bet bez «fui» efekta». Tas parasti nāk kopā ar kādām nebūt aktivitātēm: pastaigām, kalnā kāpšanu, zirgu jāšanu, laivu braukšanu utt. Faktiski tas pats, ko piedāvātu labs kempings, tikai glampingā ir jābūt klātesošai luksusa smaržai.

Statiska atsevišķi neizdala glampingus. Toties pēc Eurostat datemi par 2015. gadu, kuri ir jaunākie pieejamie, kempingu bizness Eiropā pieauga par 3%. Zinātāji izsakās, ka glampings ir daudzsološs un ātri pieaugošs kempingatzars, tātad tam ticis krietns kumoss no pieauguma, jo faktiski šis termins lietošanā ir tikai gadus piecus–septiņus. Tā panākumus skaidro ar to, ka te salaulāta luksus viesnīcas istabas greznība ar piedzīvojumu meklēšanu un tā dēvēto eskeipismu. Lai arī tā tiek dēvēta par jaunu tendenci un ir viena no daudzsološākajām, kas varētu stāties pretim Airbnb ikea istabiņām, tomēr idejiski tas nav nekas jauns: jau renesanses laika augstmaņi ir dzīvojušies pa krāšņām teltīm, un arī 19. gadsimta beigu industriālistiem patika doties dabā, neliedzot neko no māju komforta.

Glampinga profils ir plašs. Pamatu pamatā ir uzlabotas un modernizētas teltis: tur varbūt ir koka grīdas un īstas gultas, nevis piepūšamais matracis; varbūt ir arī elektrība, tualete ar nolaižamu ūdeni un duša; tās var būt ne tikai tradicionālas teltis, bet arī jurtas, vigvami un citi telšu paveidi.

