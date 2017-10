Latvijā ir audzis to uzņēmumu skaits, kuri kā vienīgo vai kā vienu no nodarbošanās veidiem norādījuši auto apkopi un servisu, trešdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.

Autoservisu nozare ir viena no tām Latvijā, kurā pastāv augsts nenomaksāto nodokļu risks, aplokšņu algu īpatsvars un līdz ar to arī raksturīga darbošanās ēnu ekonomikā. Tāpēc laika posmā no 2014. gada līdz pat 2016. gadam Valsts ieņēmumu dienests (VID) pastiprināti vētīja autoservisus, mudināja pelēkajā zonā esošos iznākt legālajā tirgū un maksāt nodokļus.



Šā gada pavasarī Latvijā bija 2259 uzņēmumi, kas kā vienīgo vai vienu no saviem nodarbošanās veidiem bija norādījuši automobiļu apkopi vai remontu. Savukārt šobrīd šādu uzņēmumu skaits ir sasniedzis jau 2607, liecina SIA Lursoft dati. Var būt tā, ka komersantu skaits ir palielinājies, jo daži ir legalizējuši savu darbību.

VID norāda, ka autoservisu nozarē ir vairākas būtiskas problēmas, ar ko būtu jātiek galā. Viena no lielākajām problēmām ir norēķini skaidrā naudā, kuri netiek uzrādīti ieņēmumos. Proti, darba lapas un darba uzdevumi par remontā saņemtajiem transportlīdzekļiem netiek uzglabāti. Ja autoserviss neuzrāda ne ieņēmumus, ne izdevumus, faktiski nodokļu auditā grūti pierādīt neuzskaitītos ieņēmumus. Saņemtā samaksa tiek izmaksāta darbiniekiem aploksnēs.

Visu rakstu Iespējams, iznākuši no ēnas lasiet 18. oktobra laikrakstā Dienas Bizness.