Jau pirmajā darbības gadā nepalika nepamanīti

SIA Fresh Media (darbojas ar zīmolu Armadillo) gadu gaitā paplašinājusi pakalpojumu klāstu un kāpinājusi apgrozījumu. Savas darbības pirmajā gadā uzņēmums darbojās šaurā nišā, piedāvājot tikai sociālo tīklu komunikāciju, kas ietver dažādus pakalpojumus virtuālajā vidē, tostarp reklāmas vadību, satura izstrādi, stratēģiju. Uzņēmums ir spējis kāpināt apgrozījumu no 209 tūkst. eiro 2013. gadā līdz 520 tūkst. eiro 2016. gadā, tas ir iekļauts Dienas Biznesa un Lursoft veidotajā strauji augošu kompāniju jeb Gazeļu sarakstā.



«Esam diezgan jauna reklāmas aģentūra, un darbības pirmajā gadā mums sevi bija jāpierāda. Šo fāzi esam izgājuši un vietu zem saules iekarojuši. Gadu gaitā bija skaidrs, ka būtu muļķīgi izmantot vienu jājamzirdziņu, tāpēc pakalpojumu klāsts papildināts, reaģējot uz klientu vēlmēm,» teic SIA Fresh Media līdzīpašnieks Ritvars Straume.



Viens no būtiskākajiem faktoriem, kas Fresh Media ļāva atsperties darbības sākumposmā, bija fakts, ka iepriekš Latvijā sociālo tīklu komunikācija bija bērnu autiņos, daudzi uzņēmumi nezināja, kā šo rīku izmantot savā labā. Fresh Media spēja piedāvāt inovatīvus, pasaules tendencēm atbilstošus risinājumus, kas nepalika nepamanīti. «Mēs bijām vieni no pirmajiem, kas nebaidījās sociālajos tīklos komunicēt par īstermiņa kredītiem, kas tolaik bija jutīgs temats,» atminas R. Straume. Gadu laikā klientu loks auga, tam līdzi – pakalpojumu dažādība, tādējādi Fresh Media vairs nestrādā tikai interneta vidē. Piemēram, uzņēmums veido sarunu festivāla Lampa vizuālo identitāti, sākot no logo izveides līdz vides reklāmām un mājas lapas izstrādei. «Mums ir idejas un drosme, ko pamana un novērtē pasūtītāji,» stāsta Fresh Media izpilddirektore Annemarī Šperliņa.



