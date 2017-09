Jaunas asinis ieplūst gausi

Tā DB uzsver aptaujātie pasākumu organizatori. «Šī tirgus izaugsme un jaunu spēlētāju ienākšana tieši korelē ar kopējo valsts ekonomikas izaugsmi, arīdzan piedzīvojot «injekcijas» saistībā ar lieliem, valstiski svarīgiem notikumiem, kas spēj ģenerēt salīdzinoši lielu skaitu papildu pasākumu,» situāciju raksturo Latvijas Pasākumu producentu asociācijas (LaPPA) valdes priekšsēdētājs Guntis Ērglis. Līdz šim lielākās izmaiņas tirgus piedzīvoja 2008 gadā, kad, iestājoties krīzei, vairākas no ilggadēji strādājošajām kompānijām nespēja gana strauji restrukturizēties, zaudējot savas tirgus pozīcijas, bet vairākas no lielajām reklāmas un PR kompānijām, kas bija sākušas attīstīt pasākumu organizēšanas novirzienu, šos projektus uz laiku iesaldēja. Pēc krīzes, tirgum stabilizējoties, līdzīgi kā visā valstī, arī šajā sektorā sākās lēna, bet diezgan stabila izaugsme. Tas ļāva tirgū ienākt jauniem spēlētājiem.

Šobrīd Latvijas pasākumu producentu asociācijā ir 14 biedri. «Lielākā daļa savā darbībā ir izvēlējušies sev prioritāras nišas (tehniskā producēšana, korporatīvie pasākumi, zīmolu aktivizācijas, sporta pasākumi, lielie koncerti, pilsētvides pasākumi u.c.), līdz ar to varu puslīdz droši apgalvot, ka šie uzņēmumi arī veido industrijas flagmaņu kopumu. Ārpus asociācijas biedriem varētu nosaukt kādas piecas līdz sešas kompānijas, kas katra savā darbības nišā būtu pieskaitāmas ietekmīgāko topam,» klāsta G. Ērglis. Tiesa, konkrētus uzņēmumus viņš atturas nosaukt.

Viens no ilgdzīvotājiem pasākumu organizēšanas jomā ir aģentūra Meduza, kas šajā industrijā darbojas 17 gadus. «Tirgū ir bijuši dažādi laiki un darbojušās dažādas komandas. Cilvēki aģentūrās un klientu uzņēmumos mainās visu laiku, tas ir neizbēgami. Darbs šajā jomā ir samērā nežēlīgs, un ne visi spēj to izturēt. Tas prasa ļoti daudz – gan emocionāli, gan fiziski, gan laika ziņā. Līdz ar to ceļā uz skaisto rezultātu ir svarīgi nepazaudēt pašcieņu. Ir gadījies, ka jau sadarbības sākumā rodas aizdomas par projekta caurskatāmību vai nav vienotas vīzijas par vēlamo rezultātu, tādēļ esam arī atteikušies no sadarbības. Tas ir līdzīgi kā neiesaistīties vai pārtraukt neveselīgas attiecības,» uzsver aģentūras Meduza īpašniece Dace Ozola.

