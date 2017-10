Kalnciema ielā atklāta jauna klīnika onkoloģijas slimību terapijai

Kopējais investīciju apjoms, ko plānots ieguldīt tuvāko divu gadu laikā, ir aptuveni 150 000 eiro.

Klīnikas mērķis ir piedāvāt komplementāros jeb papildinošās terapijas veidus onkoloģijā, kuri Latvijā vēl tikai attīstās.

Klīnika piedāvās arī vēža viroterapiju, kā arī citus neinvazīvus ārstniecības veidus. Kā atsevišķs virziens tiks piedāvāta detoksikācija pēc radikālajām terapijām (stari, ķīmija). Viens no klīnikas mērķiem ir padarīt šos pakalpojumus pieejamus arī Latvijas pacientiem par samērīgu cenu, kā arī piesaistīt pacientus no ārzemēm. Tas nozīmē, ka Integratīvās Medicīnas klīnika būs vēl viens medicīnas eksporta nozares spēlētājs, kas šobrīd tiek atzīta par vienu no perspektīvākajām nozarēm Latvijā, norādījusi klīnikas vadība.

SIA Integrative Medicine Clinic Komercreģistrā ierakstīts šā gada 12.janvārī, un tās apmaksātais pamatkapitāls ir 2800 eiro. Kompānijas darbības veids ir specializētā ārstu prakse.

Uzņēmuma valdes priekšsēdētājs ir Olafs Slūtiņš, bet valdes loceklis – Seišelu salu republikas pilsonis Aleksanders Kalandarišvili, liecina Lursoft informācija.

50% uzņēmuma daļu pieder A. Kalandarišvili, 25% - O. Slūtiņam un pārējie 25% - Krievijas pilsonim Igoram Firsovam.