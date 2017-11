Kūrorts, uz kuru atjaunoties dodas Krievijas kosmonauti

To sekmē Krievijas atpūtnieku skaita pieaugums un ārvalstu investoru atgriešanās, DB teic Sylla Spa & Wellness kompleksa Evijas salā (Grieķija) īpašnieks Janis Anastaspouloss (Ioannis Anastasopoulos). Šī Edipsa (Edipsos) kūrortviesnīca 2017. gadā tika atzīta par pasaules labāko minerālo avotu SPA.

Kad un kāpēc jūs iegādājāties Sylla Spa & Wellness kompleksu?

Darījums notika pirms 20 gadiem, vēl ilgi pirms Grieķijas finanšu krīzes. Tolaik šeit vēl nebija nekāda kompleksa, tikai viena ēka, kurā bija sanatorija. Edipsa kūrortam ir trīs tūkstošus gadus sena termālās terapijas vēsture, tādas vietas nav citviet pasaulē.

Romas impērijas laikā karstajos avotos artrītu izārstējis karavadonis Lūcijs Kornēlijs Sulla, kura vārdā nodēvēts SPA komplekss, šeit ir antīkās romiešu pirtis. Tāpēc īpašumam ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa statuss. Man bija iespēja šo vietu iegādāties un es to izmantoju. Termālo avotu SPA biznesā es saredzu lielu potenciālu.



Par kādu cenu jūs nopirkāt šo sanatoriju?

Cena nebija pārāk augsta, jo šeit tolaik bija tikai viena ēka. Es uzbūvēju kompleksu, te ir gan skaistumkopšanas un SPA centrs, gan viesnīca ar vairāk nekā 200 vietām, gan restorāns un konferenču zāles. Kopumā esmu šeit ieguldījis vairāk nekā 15 miljonus eiro.



Vai tas nav riskanti, bez jebkādas pieredzes mesties iekšā pavisam nezināmā sfērā?

Iespējams, bet risks ir attaisnojies. Lielā mērā tāpēc, ka šī vieta ir unikāla. Te ir termālie avoti, kas ir Dieva dāvana un zelta dzīsla. Ar radonu saturošo karsto minerālūdeni, kas 85-95 grādu temperatūrā nāk no trīs tūkstošu metru liela dziļuma, var ārstēt plašu slimību spektru – artrītu, radikulītu, reimatismu, podagru, migrēnu, endokrīnās sistēmas un ginekoloģiskās saslimšanas.

Te reiz ir atpūties bijušais britu premjers Vinstons Čērčils, kino dīva Grēta Garbo, komiķis Čārlijs Čaplins un biznesa magnāts Aristotelis Onasis.

Par avotu dziedinošajām īpašībām liecina fakts, ka šeit pēc ilgstošām misijām kosmosā rehabilitējas Krievijas astronauti, kuru organisms ir zaudējis būtisku kalcija daudzumu. Kūrorts ir noslēdzis ilgtermiņa sadarbības līgumu ar Krievijas kosmisko staciju Mir.



Kā jūs tikāt pie sadarbības līguma ar Krievijas kosmisko staciju? Cik daudz un bieži kosmonauti pie jums brauc?

Viena Krievijas kosmonauta radu rakstos ir grieķi. Viņš zināja šo vietu, bija pastāstījis par to saviem kolēģiem. No Gagarina kosmosa centra atbrauca delegācija, izmēģināja termālo ūdeni, veica testus, iepazinās ar procedūrām, pirms četriem gadiem atsūtīja vienu no saviem kosmonautiem veikt rehabilitāciju. Rezultāts bija fantastisks – pēc 15 dienām viņš jau spēja skriet, lai gan, kad šeit ieradās, nevarēja patstāvīgi veikt nevienu pašu soli. Pēc sešiem kosmosā pavadītiem mēnešiem kosmonautu organisms ir zaudējis milzīgu daudzumu kalcija. Viņiem ir lielas problēmas pārvietoties. Termālā avota ūdens sastāvā ir augsts kalcija īpatsvars, tas palīdz atgūt veselību.

Kur iepriekš Krievijas kosmonauti rehabilitējās, pirms sāka braukt pie jums?

Krievijā ir Mineraļniji Vodi, bet tur nav tāda līmeņa sanatorijas.

Cik kosmonautu šogad jau ir bijuši pie jums?

Šogad – trīs. Tieši šobrīd viens no viņiem ir šeit.

Vai jūsu plānos ir sadarboties arī ar ASV kosmisko staciju NASA?

Kāpēc ne? Mēs esam gatavi palīdzēt visiem, lai tik brauc šurp. (Smejas.)

